《卵巢组织冻存移植技术规范》造福更多女性患者

5月31日，科技日报记者获悉，由首都医科大学附属北京妇产医院、中国人体健康科技促进会生育力保护与保存专业委员会共同起草的国际首部《卵巢组织冻存移植技术规范》团体标准发布。

中国人体健康科技促进会党支部书记、秘书长夏岑灿教授表示，近年来肿瘤发病年龄的前移导致很多患者病愈或疾病缓解后面临生育力丧失的问题。

《卵巢组织冻存移植技术规范》团体标准通信作者、首都医科大学附属北京妇产医院教授阮祥燕表示，年轻的癌症患者一旦确诊，应有机会进行生育力保护方法的咨询，尽量做到既保命，也保护生育力。卵巢组织冻存移植技术既可保护生育力，又能保护卵巢的内分泌功能，可在完成治疗的同时进行生育力保护。

卵巢组织冻存移植技术难度大、先进性强、创新性高，目前全球有能力开展卵巢组织冻存与移植技术的成熟中心仅20余家，我国仅有一家中心，位于首都医科大学附属北京妇产医院。

北京妇产医院党委副书记、院长阴赪宏教授表示，保障女性生育率，提高出生人口数，是当前亟待解决的重要问题。为促进卵巢组织冻存移植技术在全国范围内规范化开展，北京妇产医院和中国人体健康科技促进会共同制定了该团体标准。

该团体标准中明确，卵巢组织冻存是将手术取出的卵巢组织进行处理，采用慢速或玻璃化冷冻方法，使其在冷冻保护剂中降温，最终实现在液氮中长期超低温保存的一种女性生育力保护技术。

该团体标准还对开展卵巢组织冻存移植实验室、人员等的条件和资质进行了明确规定，例如实验室需具备监控系统，对监控结果可实时查看，一旦监测数据超出预警范围应及时发出警报；临床人员中负责手术的医生应具有副高及以上职称等。

此次制定《卵巢组织冻存移植技术规范》团体标准，旨在推动更多同道对该技术的规范化应用，让更多公众知晓卵巢组织冻存移植技术。