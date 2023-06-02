规范踝足矫形器应用 脑卒中康复有了“国家标准”

5月30日，科技日报记者从陆军军医大学西南医院（以下简称西南医院）获悉，由该院康复科牵头制定的脑卒中康复国家标准《脑卒中踝足矫形器应用指南》（以下简称《指南》）已于近日发布，将于12月1日正式实施。

《中国脑卒中防治报告2020》显示，脑卒中是目前我国成人致死、致残的首位病因。70%—80%的脑卒中患者因为后遗症致残而不能独立生活。踝足矫形器作为一种常用康复治疗手段，可以有效抑制站立和行走过程中的肌肉痉挛，预防和矫正关节畸形，改善脑卒中患者的下肢运动能力，提高其自主独立生活能力。但目前我国临床上脑卒中的矫形器应用相对比较混乱，缺乏根据患者情况来指导矫形器选用的临床应用规范。

“为让脑卒中患者拥有更好的生活质量，西南医院康复科自2019年8月开始，联合国内多家医院、高校和部分企业，共同制定国家标准。”西南医院康复科武继祥教授介绍，《指南》为脑卒中患者踝足矫形器的临床应用提供了指导和规范。

武继祥表示，《指南》除了对丁字鞋、低温热塑踝足矫形器、后侧弹性踝足矫形器、螺旋形踝足矫形器等8类踝足矫形器，及它们在脑卒中康复中所起的作用进行介绍外，还把脑卒中患者分为软瘫期、痉挛期、改善期、后遗症期4个阶段，并针对4个阶段的症状提出了相应的踝足矫形器选择建议。

如针对痉挛期的患者，《指南》明确指出，除了需要选用静态踝足矫形器外，患者和医生还需对症状进行实时评估，如果挛缩得以改善，则需重新制作静态踝足矫形器，进而有效降低肌痉挛。