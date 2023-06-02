我科学家揭示急性髓系白血病发生新机制

5月31日，科技日报记者从解放军总医院第五医学中心获悉，该中心血液病医学部刘代红教授带领的高晓宁教授课题组，首次揭示了HIF1α介导的WTAP高表达通过m6A修饰途径促进白血病发生的新机制。相关研究论文近日发表在血液病学著名期刊《白血病》上。

据了解，第8号、21号染色体易位是急性髓系白血病（AML）最常见的细胞遗传学异常之一，此类患者被称为t（8；21）AML患者。尽管被认为具有相对良好的预后，但仍有近半的t（8；21）AML患者会出现复发并死亡。改善这类患者生存状况关键在于进一步加深对该病发病机制的认识。

该研究发现白血病细胞中RNA-m6A甲基转移酶重要亚基WTAP可以被HIF1α转录激活，高表达的WTAP通过m6A修饰途径增强组蛋白去甲基化酶KDM4B蛋白翻译表达，进而发挥促进肿瘤细胞恶性生物学行为的作用。即HIF1α介导的WTAP转录活化可以通过m6A修饰途径稳定KDM4B信使RNA，进而促进急性髓系白血病细胞增殖。

该研究完善了t（8；21）AML发病机理，为优化预后分层策略及发现潜在治疗靶点提供了新思路，同时首次将RNA-m6A修饰与组蛋白甲基化两种表观遗传学调控方式联系起来，深化了对表观遗传学调控体系的认识。