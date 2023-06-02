降糖药司美格鲁肽真的是“减重神器”？

在我国，司美格鲁肽获批用于治疗成人2型糖尿病及降低2型糖尿病合并心血管疾病患者的心血管不良事件风险，但其减重适应证还未获批。此外，使用司美格鲁肽还有许多不良反应和禁忌证，患者需要通过正规医院渠道获取该药，并在医生的指导下使用。无论在国内还是国外，司美格鲁肽的使用都有很多注意事项和条件限制，并非人人可用的“减重神器”。

◎实习记者 沈 唯

夏天到了，减重被不少爱美人士挂在嘴边，不少人也在社交账号上分享运动、节食、吃减脂餐等各种减重方法。近日，有网友分享了他们在网上购买的一种不用节食、无须运动的“减重神器”，据说“打一针瘦了16斤”。据了解，这种所谓的“减重神器”名为“司美格鲁肽注射液”，是一种用于治疗2型糖尿病的处方药。

司美格鲁肽能不能用于减重？有减重需求的人能否自行购买网络上的相关产品？带着这些问题，科技日报记者采访了相关专家。

可有效控糖、改善多项心血管代谢指标

司美格鲁肽是一款新型长效胰高糖素样肽-1（GLP-1）类似物，不仅能增强胰岛素分泌，还能有效抑制胰高糖素分泌，从而起到降低血糖的作用。除有效控糖外，司美格鲁肽还能改善多项心血管代谢指标，更好地综合控制包括血压、血脂和体重等在内的多种心血管风险因素。

事实上，司美格鲁肽最早是作为“一周打一次”的降糖药而为人熟知的。

早在2017年12月，司美格鲁肽就获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准用于成年2型糖尿病患者控制血糖；2020年1月，FDA再次批准司美格鲁肽用于伴有心血管疾病的成年2型糖尿病患者以降低相关疾病风险；2021年6月，该药在美国获批用于长期体重管理。FDA批准司美格鲁肽适用于成年人群体重指数（BMI）大于或等于30的患者，以及伴有至少一种体重相关疾病（如高血压、2型糖尿病或高胆固醇）的成年超重人群（BMI大于或等于27）。

“司美格鲁肽在减重方面确实有一定效果。一方面，其通过抑制下丘脑的摄食中枢，让人没有饿的感觉，抑制食欲；另一方面，它可作用于胃肠道，延缓胃排空，增加饱腹感。”北京天坛医院内分泌科副主任医师方红娟告诉记者，司美格鲁肽实际上就是通过抑制患者的食欲，让人吃一点就饱，吃多了不舒服，从而减少热量摄入，起到减重的作用。

在我国司美格鲁肽的减重适应证还未获批

2021年4月，司美格鲁肽在中国内地获批，用于治疗成人2型糖尿病及降低2型糖尿病合并心血管疾病患者的心血管不良事件风险；同年12月，该药物纳入国家医保，为糖尿病患者减轻负担。

中南大学湘雅二医院国家代谢性疾病临床医学研究中心副主任周后德教授介绍：“虽然司美格鲁肽目前在欧美一些国家能用于降血糖，也能用于重度肥胖患者或者有肥胖并发症的患者减重。但在我国，司美格鲁肽的减重适应证还未获批。”而且司美格鲁肽是一种处方药，需要完全按照目前国家对处方药的有关管理办法措施进行管理。患者需要通过正规医院渠道获取该药，并在医生的指导下使用。

“目前，国内已经获批的司美格鲁肽是1.0毫克剂量，用于治疗2型糖尿病，和生理减重的剂量并不相同。”北京大学人民医院内分泌科主任纪立农表示，临床上超适应证使用司美格鲁肽注射液，是需要得到医院批准、医生指导使用处方药和随访的，在网上购药或者托人买药可能会有比较高的风险。除了盲目用药本身可能引起的风险，药品运输、保管过程中可能发生的质量变化同样值得重视。流入市场的非法“减重”注射剂，如果储存条件不够严格，不仅减弱效果，甚至会加重副作用，损伤身体。

无论在国内还是国外，司美格鲁肽的使用都有很多注意事项和条件限制，并非人人可用的“减重神器”。例如，有甲状腺髓样癌、急性胰腺炎患病史及多发性内分泌腺瘤家族史等的人群，是不能使用司美格鲁肽的；血脂非常高又嗜酒的人群、1型糖尿病人群及孕妇也暂时不建议使用。

使用司美格鲁肽还有许多不良反应和禁忌证。周后德表示，目前司美格鲁肽使用后最大的不良反应就是胃肠道反应，包括腹胀、恶心、呕吐、腹泻等。“司美格鲁肽还有很多罕见且严重的副作用，有研究发现司美格鲁肽可能会加重糖尿病视网膜病变患者的症状，还可能会影响胆囊，导致使用者出现胆囊炎、胆汁淤积等情况。”方红娟补充说。

“除了身体的不适，司美格鲁肽使用者的心理健康也可能会受到影响，比如可能会出现抑郁、焦虑、双相情感障碍等心理问题。”方红娟提醒。

不仅如此，一项2022年4月发表在《糖尿病、肥胖和新陈代谢》杂志上的研究表明，停止使用Wegovy、Ozempic等司美格鲁肽药物后，体重会出现反弹，一年后减掉的三分之二体重又会长回来。

科学减重还需养成健康生活方式

2023年3月，世界肥胖联盟公布的最新版《世界肥胖地图》报告显示，超重/肥胖率将从2020年的38%增加到2035年的51%，人数将由2020年的26亿人，攀升到2035年的超过40亿人。

“实际上无论是用哪种药物减重，都一定要联合生活方式干预。因此，减重要制定长远的目标，要控制饮食和运动相结合，生活方式干预永远是减重的最佳手段。”周后德表示，用药物减重要科学合理，要根据本人的肥胖情况，做一个精准的诊断。即使要使用药物干预和手术干预等强制干预手段减重，也要先评估本人适合哪些药物，精确评估之后再在医生的指导下用药。

方红娟也指出，司美格鲁肽不能代替饮食和运动，对抗肥胖仍需要长期的健康管理。“对于超重和肥胖的人来说，我们当然希望他能做到低卡路里的饮食，配合运动，做到营养均衡和能量平衡，形成健康的生活方式。只不过在刚开始他们靠自己的毅力无法控制饮食的时候，可以通过药物来辅助一段时间。之后，没有了药物的辅助，很多人会因难以坚持健康生活方式导致体重有所反弹，但如果能够把良好的生活方式延续下来，就能长期获益。”

方红娟强调，完全依靠药物减重是不行的，最终还是要靠自律，对生活方式的干预是最经济有效的方法。“此外大家还要有一个比较健康的胖瘦标准，不要有身材焦虑。每个人的体型不一样，不能简单根据BMI或者自我感观去评判。”方红娟说。