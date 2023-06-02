用心用情护佑少年儿童成长

共庆“六一”国际儿童节，青海省玉树藏族自治州州儿童福利院的40名藏族青少年已经启程，他们将在北京的参访研学中度过属于他们的节日。在重庆，一群萌娃走进军营过“六一”，沉浸式体验部队生活，感受军人的神圣使命与责任。在河北等地，还有不少儿童打卡书市，在浓浓书香中打造属于自己的节日仪式感……孩子们以不一样的过节方式，分享着同样的节日快乐。

少年儿童是祖国的花朵、民族的未来、明天的希望。关心关爱儿童，就是浇灌梦想、守护未来。可以说，一个社会对儿童的友好程度，也彰显着一个社会的文明水平。小树苗拔节生长成参天大树，离不开阳光与雨露的滋养，也离不开肥沃的土壤提供充足的养分。新时代的祖国好儿童，茁壮成长为明天的祖国建设者，需要我们共同呵护、合力托举。

在这支不断壮大的护航队伍中，先后涌现出了不少楷模。他们当中，有上海市黄浦区卢湾一中心小学校长吴蓉瑾，她心系“立德树人”，十多年来累计培养了近千名小学生党史讲解员，在学生心中播撒理想信念的种子；有曾任重庆市大渡口区育才小学教师的王红旭，他勇救落水儿童，用生命诠释师者大爱；有大山里的擎灯者张桂梅，她排除万难推动创建免费招收贫困女生的高中，用爱与责任点亮万千乡村女孩的人生梦想……

每一条小鱼，他们都在乎；每一个梦想，他们都珍视；每一个愿望，他们都守护。为此，楷模们倾注了自己几乎所有的泪水与心血、爱与责任，甚至生命。他们甚少自我标榜，有的只是默默无闻坚守岗位、持之以恒无私奉献、润物无声教导滋养。他们不以善小而不为，用点滴努力为更多孩子在头顶撑起一片晴空，为更多梦想插上飞翔的翅膀。他们是园丁，辛勤浇灌每一棵“小树苗”；他们是灯塔，永远为孩子们照亮前路。

今天，成长在新时代的少年儿童无疑是幸福的，也是幸运的。一个发展基础更加牢固、发展前景也更加光明的国家，必将让孩子们享有更全面的保障支持、更宽广的成长舞台、更多样的发展机遇，当然还有更美好的未来。近年来，从开齐开足体育课到开启近视防控“国家行动”，从加强中小学校心理健康教育到立法保护“数字原住民”，从加快义务教育优质均衡发展到加快改革教育评价“指挥棒”，涵盖身心健康，囊括线上线下的守护逐渐立体、精准和完善，让亿万花朵在阳光下灿烂绽放。

当代中国少年儿童既是实现第一个百年奋斗目标的经历者、见证者，更是实现第二个百年奋斗目标、建设社会主义现代化强国的生力军。“实现我们的梦想，靠我们这一代，更靠下一代。”习近平总书记强调，各级党委和政府、社会各方面要切实做好与儿童事业发展有关的各项工作。护佑少年儿童成长，是我们每个人的责任。让我们汲取时代楷模的力量，完善学校、家庭、社会协同育人机制，用爱与责任为他们搭建通往出彩人生的梯子，用心用情点亮更多孩子的人生，为国家和民族发展蓄积无穷力量。