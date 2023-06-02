揭开放疗的神秘面纱（健康直通车（第115站））

提到放疗，不少人第一反应就是它副作用大、治疗费用高，甚至有患者消极地认为，哪怕放弃治疗也不想受放疗那份罪。

事实果真如此吗？原空军总医院肿瘤放疗科主任、现河北一洲肿瘤医院质子光子精放中心主任夏廷毅近日接受本报记者专访，为您揭开放疗的神秘面纱。

放疗专为治疗癌症而生

“手术治疗、放射治疗、药物治疗被称为肿瘤治疗的‘三驾马车’，其中，放射治疗在提高癌症治愈率上功不可没。”夏廷毅说，世界卫生组织的统计结果表明，目前癌症的治愈率约为55%，其中外科手术的贡献为27%，放射治疗（简称“放疗”）的贡献为22%，化学药物治疗和其他治疗的贡献为6%。然而，当前公众对放疗的认知度不高，部分肿瘤患者对放疗更是存在一定的误解。

“放射治疗就是为治疗癌症而生。”夏廷毅介绍，1895年，德国科学家伦琴发现了X射线，这种射线有穿透人体组织和破坏细胞DNA结构的能力，X射线的物理特性开启了采用低能X射线穿透人体组织诊断疾病、采用高能X线破坏肿瘤细胞DNA来治疗肿瘤的时代。1896年，开始出现采用X线机治疗乳腺癌的报道，这种治疗方法被称外放疗或远距离放疗。

1898年，居里夫人发现了天然同位素镭，这种同位素有很高的辐射能量，把它提炼浓缩成的镭片或镭锭放于肿瘤表面或肿瘤内部，可杀死肿瘤细胞。夏廷毅介绍，1901—1903年，出现采用镭片贴敷皮肤癌表面或将镭锭放入阴道和宫腔治疗宫颈癌的报道，这种治疗方法被称为内放疗或近距离放疗。

专家介绍，在放疗发展的早期阶段，外放疗采用的射线只有X线，而且能量相对较低，治疗肿瘤比较表浅，治疗肿瘤的适应证范围也较少；内放疗采用的同位素放射源比较昂贵，如镭、钴等。随着科学技术的持续进步，用于放疗的射线从X线、γ线（统称光子线）发展到质子线、重离子线等，射线能量强度不断提升，治疗肿瘤部位的深度增加，打击肿瘤的强度加大，治疗肿瘤的适应范围扩大。

放疗具体是如何治疗肿瘤的？夏廷毅介绍，放疗是利用聚焦的、高能量的放射线破坏肿瘤细胞的遗传物质DNA，使其失去再生能力从而杀伤肿瘤细胞。放疗的目标是最大限度地将放射线的剂量集中到病变内，达到摧毁肿瘤的治疗目的，同时最大程度地保护邻近的正常组织和器官。

“放疗在100多年的发展中凝聚了无数科学家、工程师和医生的智慧和心血，现在已经发展成一门高度精密的学科。”夏廷毅说，临床疗效是放疗百余年发展巨变的最好证明，有统计表明，肿瘤患者近70%的5年生存率中有30%是放疗的功劳。

放疗已经进入精准时代

既然放疗对治疗肿瘤如此重要，为何不少人仍谈放疗色变？

“许多人对放疗的认知还停留在十几年前甚至几十年前，但是现代科学技术发展日新月异，如今的放疗和传统放疗早已不可同日而语。”夏廷毅说，传统放疗副作用大，在消灭肿瘤细胞的同时，正常细胞也容易被杀死。随着计算机技术、影像学技术和放疗设备的快速发展，肿瘤放疗进入精准放疗时代，如今的放疗能精准杀死肿瘤细胞，对周围正常组织伤害很小。

“放疗技术的进步过程可以用‘鸟笼关系’来比喻，肿瘤就像笼子里的鸟，笼子则是肿瘤周围的正常组织或器官。”夏廷毅说，放疗的目的是尽可能只打“鸟”、少打“笼子”，既要把“鸟”打死，还要更好地保护“笼子”。早期放疗技术落后，只有X线定位机、Co-60放疗机和低能直线加速器，为了能打到“鸟”不让其漏掉，就得把“笼子”放大一起打，结果可能是“鸟”没打死，“笼子”损害得很厉害，这就是二维平面、两野对穿照射的常规放疗时代，肿瘤治疗的疗效不好，治疗反应和副作用大，这也是当时患者不愿意接受放疗的根本原因。

到上世纪80年代，随着CT与磁共振诊断机、计算机在医学的应用以及高能医用直线加速器和头部γ刀的问世，放疗技术飞速进步，出现三维适形放疗技术、立体定向放射外科技术和静态调强放疗技术。“这时，可以清晰地确定‘鸟’的位置，通过精准定位和能量聚焦只打‘鸟’、少打‘笼子’。”夏廷毅说。

随着动态调强技术和螺旋断层调强技术、图像引导放疗技术以及质子、碳离子治疗技术的出现，放疗技术进入精准治疗时代。“不仅可以只打‘鸟’，还可以打移动‘鸟’、同时打多个‘鸟’，所打的‘笼子’越来越小、受打的程度轻，放疗技术的‘鸟笼关系’持续改进。”夏廷毅强调，精准放疗的关键在于“精”，是精确诊断、精准定位、精细计算和精准施照等技术的完整系统集成。

“精准放疗在临床上的适应证很广，它不仅可以全程参与肿瘤的治疗，还可以与手术、化疗、靶向药和免疫治疗等方式联合，以达到治疗肿瘤的目的。”夏廷毅介绍，精准放疗不仅可用于早期癌症的根治性治疗（即单独使用放疗手段就可治愈肿瘤），还广泛用于局部晚期实体肿瘤的有效治疗（即通过放疗提高肿瘤局部控制、延长患者生存时间）和辅助治疗（在手术前后放疗，提高手术局部控制率）。此外，精准放疗还广泛用于晚期癌症的减症治疗以及某些肿瘤的挽救性治疗和预防性治疗，帮助患者改善生存质量、延长生存时间。

放疗是性价比最高的肿瘤治疗方式之一

“多年来，由于部分医务人员和患者对于精准放疗的认知滞后、重视程度不够，放疗在肿瘤治疗中的作用被低估，我国癌症患者首次治疗就选择放疗的比例并不高，一些患者甚至因此失去了最佳治疗时机，令人扼腕痛惜。”夏廷毅说，建议建立县、市级优质放疗中心，让放疗与其他跟肿瘤相关领域和科室形成很好的配合，让精准放疗更好地普惠肿瘤病人。

哪些患者需要接受放疗？“六七成的恶性肿瘤患者在疾病发展的不同阶段需要接受放疗。最典型的例如鼻咽癌，它的位置比较特殊，手术难度大，因此放疗是鼻咽癌的主要治疗手段，而且疗效不错。”夏廷毅说，对具体的患者而言，是否采用放疗应按照肿瘤的规范化治疗原则，根据肿瘤的类型、发展期别及患者的身体状况等而定。常见肿瘤如头颈部肿瘤、肺癌、肝癌、胰腺癌、前列腺癌、肾癌、乳腺癌、宫颈癌等视病情均可能有放疗指征，具体情况还要咨询肿瘤放射治疗科医生。

对于公众担心的副作用问题，夏廷毅表示，在放射线破坏肿瘤细胞的过程，患者一般没有不适反应——没有异常感觉、不发热、无痛感。即使出现不良反应，多数也比较轻微，会随着治疗后时间的延长而缓解、消失，“甚至有患者放疗完马上就去上班。”

“有的人分不清放疗和化疗，把两者混为一谈，比如有人说放疗会导致患者掉头发，这往往是放疗替化疗背了‘黑锅’。”夏廷毅说，放疗和化疗是两种完全不同的肿瘤治疗方法，放疗是一种局部治疗的手段，可以单独或配合手术治疗局部肿瘤和防止局部肿瘤复发；化疗是一种全身治疗的手段，是注射或口服化学药物后，通过血液系统播散全身组织来杀灭肿瘤细胞、防止肿瘤播散。因此，进行化疗的患者掉头发相对常见，只有头部做放疗的患者才可能出现局部掉发现象。

需要说明的是，放疗一般无法“毕其功于一役”，而是需要分多次来进行。对此，夏廷毅解释，分次治疗有利于正常组织的射线损伤修复，还有利于增加肿瘤对放射线的敏感性，提高肿瘤放疗的效果。

对于不少患者关心的放疗费用问题，夏廷毅表示，放疗是性价比最高的肿瘤治疗方式之一，“放疗专科的机器价格高，前期的投入比较大，但是后期的继续投入相对较少，这一点跟其他科很不一样。有研究表明，相比其他的肿瘤治疗手段，放疗用较少的社会资源治愈了较多的肿瘤，因此，在肿瘤治疗手段中，放疗是性价比最高的治疗方法之一。”

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肿瘤放射治疗高峰论坛举行

近日，2023国家癌症中心肿瘤放射治疗高峰论坛暨殷蔚伯教授纪念会在京召开。会上，国家癌症中心放疗质控专家委员会发布了《肿瘤放射治疗质量安全评价标准指南》等16项肿瘤放射治疗专业指南。

本次大会回顾了中国放射治疗学科发展历程，缅怀和致敬中国放射治疗事业先驱殷蔚伯教授。殷蔚伯教授曾协助吴桓兴教授和谷铣之教授在中华医学会创建肿瘤放射治疗学分会，创办《中华放射肿瘤学杂志》，并多次对中国放射治疗设备、人员结构和布局进行全面调查，为中国放射肿瘤学科建设与发展奠定基础。

论坛聚焦肿瘤放射治疗前沿问题，设置头颈部放疗、胸部放疗、腹部放疗、放射物理、放疗技术、放射生物、青年论坛和全国放疗质控专家委员会会议等多个专场，国内外知名专家分享放疗前沿的临床策略及经验，传递最新科研成果和进展。

据介绍，本次论坛由国家癌症中心、北京肿瘤学会主办，中国医学科学院肿瘤医院承办，国家肿瘤质控中心放射治疗质控委员会协办。

（申 奇）