加快推进中医药现代化（人民时评）

不久前在河北考察时，习近平总书记指出：“要坚持人民至上、生命至上，研发生产更多适合中国人生命基因传承和身体素质特点的‘中国药’，特别是要加强中医药传承创新发展。”这为切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好提供了重要遵循。

全国备案中医诊所超2万个、八成以上县级区域已设置县级中医医院、八成以上社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置了中医馆……近年来，我国中医药事业稳步发展，中医医疗服务机构遍布全国各地。深入发掘中医药宝库中的精华，守正创新加快推进中医药现代化，有助于更好发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用。

在传承中创新，在创新中发展，古老的中医药一直是开放包容的体系。如今许多患者看中医，往往会拿着B超、CT等体检报告。在勤求古训、博采众长的前提下，“能中会西”几乎成为当代中医医师能力素养的“标配”。借助人工智能、互联网+等科技手段不断更新知识、提升技能，中医药可以更好守护人类健康。

加强中医药传承创新发展，产业现代化是依托。药材好，药才好。随着野生中药材资源的日渐枯竭，大部分临床常用中药采用人工种植。中药材质量是制约中医药高质量发展的瓶颈之一。中药材基地共享共建联盟自2012年成立后，经过十年耕耘，把中药材的抽检合格率从64%提升到98.4%，推动我国《中药材生产质量管理规范》发布实施。中医药农业技术的创新与进步，为中药材产业高质量带来新的机遇。

中医药振兴发展是一项系统工程，需要全盘布局、系统谋划、多方参与，促进产学研用一体化推进。比如，八角价格低廉，即使是提取莽草酸原料，每公斤售价也不高。国外药企推出的抗病毒药物“达菲”，以八角提取物为原料，每公斤售价翻了很多倍。提升科技创新能力，是国内中药企业实现高质量发展的当务之急。从更高视角看，要构建多学科交叉的大型高端科技平台，实现中药资源产业、中药工业、中医药健康服务业三业融合，推动形成产业布局更优、集聚程度更高、产业规模更大、核心竞争力更强的健康产业发展格局。

加强中医药传承创新发展，离不开数字化赋能。研发中医数字化辅助诊断装备，开创中医数字化路径，让中医特色疗法从“模糊”向“精确”转化，助力续写中医妙手回春的当代传奇。对于丸散膏丹之类的传统中药，以往药理机制难分辨、制药过程较粗略。中成药制造核心工艺的数字化与智能控制，有助于解决重点领域、重要环节的突出问题，推动中医药创造性转化、创新性发展。下一步，应加强政策保障，完善激励机制，加强数字科技赋能，引导推动更多科研单位和科研工作者参与中医药研发。

中医药振兴发展迎来天时、地利、人和的大好时机。中医药学是中华文明的瑰宝，传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容。传承精华、守正创新，答好中医药现代化之问，让更多良医良方竞相涌现，中医药事业将为维护人类健康作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年06月02日 05 版）