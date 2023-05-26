国际甲状腺知识宣传周：甲状腺结节高发 会癌变吗？

每年5月25日所在的周是国际甲状腺知识宣传周。重庆医科大学附属第一医院乳腺甲状腺外科主任医师苏新良指出，近年来，甲状腺结节的发病率上升，预防甲状腺结节，应注意科学饮食，避免情绪波动太大，避免生活中的不良刺激。

甲状腺是人体最大的内分泌腺，位于人体颈部正前方的位置，形似蝴蝶，包裹在气管的前面。苏新良介绍，甲状腺结节是甲状腺细胞在局部异常生长所引起的散在病变，是临床中常见的一种甲状腺疾病，可发生在甲状腺的双侧或任何一侧，可呈单发或多发，在女性和老年人中更为常见。

“大多数甲状腺结节患者并没有临床症状。”苏新良表示，若是合并甲状腺功能异常时，可出现甲状腺功能亢进或减退的临床表现。部分患者由于结节较大，压迫周围组织，可出现呼吸困难、吞咽困难等压迫症状。部分患者由于结节为恶性肿瘤，且侵犯周围组织，还可能出现声音嘶哑、咯血、皮肤溃烂、疼痛等症状。

“目前，甲状腺结节的发病因素仍在不断探索中。”苏新良说，缺碘或碘摄入过量都是甲状腺结节的致病因素；放射暴露史、自身免疫因素、家族遗传因素等，与甲状腺结节的发生也有关系。

甲状腺结节会不会成为甲状腺癌？苏新良表示，甲状腺结节一般不会进展成甲状腺癌。甲状腺结节分为良性结节和恶性结节，95%的甲状腺结节为良性，只有少数甲状腺结节为恶性，也就是甲状腺癌。若是恶性结节，即使再小也是甲状腺癌，并不是结节增大后变成甲状腺癌的。即使检查结果显示结节未达到恶性，也需要定期随访，进行监测。如果出现不适情况或影响外形，则需及时就医，进行进一步检查。

对于甲状腺结节的预防，苏新良建议从影响甲状腺结节发生的因素入手。在饮食方面，缺碘地区人群应多食含碘的食物；沿海的富碘地区人群则应控制碘的摄入。儿童青少年应尽可能避免电离辐射暴露。生活中，要劳逸结合、保持健康的生活方式。此外，保持良好的心态、乐观的生活态度，对减少甲状腺疾病的发生也很重要。