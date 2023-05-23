小满来了 养生别太“满”

“小满小满，江满河满。”5月21日，夏天的第二个节气——小满如约而至。此时节，空气正在一天天被热浪侵吞，北方天气渐热，南方雨水频降。依照“春夏养阳”的原则，人体在夏季需要适当补养元气，以减少高温对机体能量的消耗。那么养生如何做到“将满未满”恰到好处呢？北京协和医院中医科大夫建议您从“补” “消”两方面关注保健。

补可以 但不能太满

小满过后，天气渐热，人体出汗明显增多，易出现乏力气短、疲劳口渴，甚至心悸等耗气伤津表现。平时血压偏低，或有糖尿病、贫血等慢性病的体虚者，可适当通过药物或食物来补气养阴。西洋参性凉不易上火，具有补气养阴、清热生津功效，适合入夏服用。

热天户外活动不宜过度 ，可用西洋参（每次3-5克）泡水，徐徐饮服进补；或取一薄片西洋参含在口中，可辅助缓解疲倦口干症状。偏爱调配养生茶饮者，可自制黄芪蜂蜜水（黄芪、麦冬各10克，五味子、乌梅各6克，水煎取汁，用蜂蜜调味），口感酸甜，可补气生津、固表止汗、润肺补肾。

此外，日常膳食中，平补身体的肉蛋类包括带鱼、黄花鱼、鲳鱼、鸡蛋、鹌鹑蛋等；山药、苹果、乌梅、枇杷，爽口性平，是合时宜的果蔬。

避免辛辣肥腻 吃点“苦头”能祛火

在此时令，北方气温渐高，人体阳气随之隆盛，宜吃“苦”清凉祛火，进补宜适度。饮食忌辛辣肥腻，防止助火生热。少吃或避免性温性热的食物，如鸽肉、鹿肉、鳝鱼、榴莲、荔枝等。“大补大满”会导致上火，一旦上火可用“苦”祛火。苦菜（中医称败酱草）具有清热解毒、祛火凉血的功效。

现代研究表明，苦菜含有蛋白质、脂肪、碳水化合物和多种无机盐、维生素等营养成分。夏季搭配养生补品时，可将苦菜焯熟，配蒜泥凉拌，或清炒、炒肉、拌馅，或煮苦菜粳米粥，均是可口佐餐。其他苦味食物，如苦菊、芥蓝、生菜、苦瓜等，也均有清热祛火功效。

吃饭七分饱 大满易积食

小满时节，农作物的籽粒开始饱满，但还未成熟，故称“小满”。脾胃负责五谷杂粮在人体的吸收消化，此时节，要特别注意让脾胃“小满”即七分饱，切勿“大满积食”。

胃是中医六腑之一，生理特点是“实而不能满”，即人不能暴饮暴食把胃塞满，要保持胃的消化通畅。入夏后，人的体力消耗大，进食量增多，易导致积食。轻者腹胀打嗝，重者脘腹胀痛、口臭便秘，尤其是婴幼儿，若频繁积食还会影响生长发育。此时节，宜选择清淡易消化的食物为主，尽量避免吃甜凉油腻和易产气的食物，比如甜腻点心、炸糕肥肉、冰镇水果等。

一旦出现腹满食积，可选择具有消食化积功效的药食。例如山楂，能消食化积、行气消痰，利于消肉食积滞。研究发现，山楂含有多种营养物质，其中解脂酶能促进脂肪类的食物消化，有促进胃液分泌和增加胃内酶素等作用。比如萝卜，有清热生津、消食祛痰、利水消肿的作用，其营养成分可促进胃肠蠕动，有助于体内废物的排出。而金橘具有理气消食功效，还可疏肝解郁，祛痰止咳，醒酒提神。木瓜则能消食下乳、除湿通络，可帮助人体消化和吸收肉食，还是风湿关节痛、哺乳期缺乳妇女的推荐食物选择。

除“满” 来碗祛热除湿汤

除了消食外，除“满”保健还指祛湿消肿。随着南方降雨增多，人体易感受“湿邪”，出现皮肤湿疹、关节肿胀以及白带增多等症。体质虚弱者，应防止涉水淋雨，尽量避开居处潮湿环境，防止湿邪入侵、痹阻关节经络，罹患风湿痹痛。

若发生了消化道不适，出现腹胀、食少、大便溏薄不成形等，日常可配合进食健脾祛湿的食物，如赤小豆、薏米、西葫芦、冬瓜等；肢体水肿者，也可自制祛热除湿汤（薏米、绿豆、玉米须各20至30克同煮），煮赤豆粥、荷叶粥等。

文/王景 宣磊（北京协和医院）