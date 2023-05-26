医美行业发起自律倡议

本报北京电 （邱煜雯）日前，由中国抗衰老促进会医学美容专业委员会主办、人民日报健康客户端支持的“医美行业自律·促进行业高质量发展”倡议活动在北京举办。

会上，中国抗衰老促进会医学美容专委会面向全国医学美容从业同行、医美机构等发出倡议，倡导行业加强自律，规范市场，保障求美者利益。Thermage（热玛吉）中国大陆一级代理商视博医疗和来自北京的39家医美机构积极响应倡议并签署承诺。

今年5月，国家市场监管总局等11部门联合印发了《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》，对进一步加强医疗美容行业监管工作，规范和促进医疗美容行业高质量发展提出了一系列举措。

中国抗衰老促进会副理事长刘星表示，医疗美容行业近年发展迅速，出现了一些行业乱象，影响了医美行业的健康发展，亟需进一步加强行业自律，提升规范化水平，开展安全高质量的医美服务，保障求美者的健康和权益，共同帮助求美者建立科学理性的求美观、鉴别安全规范的医疗美容服务，进而促进行业健康、科学发展。

“国家发布医美行业监管工作的指导意见，具有很强的现实意义。”中国抗衰老促进会医学美容专业委员会主任委员刘红梅说，行业的高质量发展，离不开国家的支持和监管，更需要每一位医美从业者的自律和自觉。医美是一项创造美的事业，所有人的初心都是让每一名求美者变得更好。作为医疗美容行业的学术组织，要以自律精神，保障求美者的健康和权益。

医疗美容，“医”在前，“美”在后。当前医美行业存在医美设备假货频现等问题，以热玛吉为例，其假货问题是行业关注的焦点之一。多家医美机构负责人表示，坚持使用正品，应该是医美机构和临床医生的底线。中国医学科学院整形外科医院激光美容中心主任黄绿萍说，如何在众多医美机构中争取生存空间，获得长足发展，其核心和基础是机构服务的合规性及安全有效性，而坚持使用正品是机构良性发展的第一步。