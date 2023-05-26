加快推进智慧养老服务体系建设（新视点）

“这是一键呼叫器，这是防走失呼叫器，这是人体感应器，对了，这儿还有防摔倒感应器……有了这些‘宝贝’，俺一个人在家，心里踏实多了。”看着适老化改造后家里增加的新设备，江苏省徐州市铜山区学苑社区73岁的空巢老人李玉连眉头舒展。

“人体感应器能记录日常活动轨迹，一旦检测到异常情况，数据平台就会预警；防摔倒感应器主动扫描老人活动状态，摔倒30秒后智慧平台就会自动预警。”一旁的养老服务人员接过话茬，详细为老人讲解使用方法。

据介绍，铜山区聚焦“互联网+养老服务”，建成智慧养老服务云平台和机构、社区、居家“三位一体”的智慧养老服务体系。目前，铜山区居家养老、社区养老、机构养老的运营信息数据已实现互联互通。依托智慧养老服务云平台，该区整合社会养老服务资源，打造智慧养老服务新模式，为老年人提供更加智能、精准、高效的优质养老服务。

“智慧养老不仅智能还省心。”家住铜山街道的戚振云老人笑着说，因为儿子不在身边，平常理发、剪指甲、量血压这些事，常常感到力不从心。“自从有了智慧养老云平台预约服务，打一次电话，平台就会派单，安排附近助老员上门服务，帮了我的大忙。”

云平台建起来，如何让老年人便利使用？在铜山街道日间照料中心，这里定期开展智能技术培训，帮老年人跨越“数字鸿沟”。“我们学会了扫码核验、预约挂号、网上购物、手机支付等，日常生活方便多喽。”老人们表示。

“日间照料中心还运用大数据，建立起特定服务老年人的数字化健康档案。”铜山街道党工委书记王昌锋说，档案能够对老年人血压、血糖、血氧等健康信息进行可视化数据分析，老人健康状况得到有效管理。

“通过实施适老化改造项目，提升养老服务质量，我们把养老院‘嵌入’老年人家中，让失能、半失能老年人在家中也能享受到‘类机构’的生活照料、护理等服务。”铜山区民政局养老服务科科长朱海逐一细数：安装物联网智能健康监测设备、环境监测无人值守设备，对居家老年人进行24小时安全自动值守；改造家庭养老照护床位，满足失能失智、半失能老年人居家养老服务需求；配置助行器、助听器等智能辅助设备，方便老年人日常生活；配备防走失智能语音设备，实现老年人及家属的语音对讲、紧急呼叫、实时定位发送等功能……去年，该区共为290户符合条件的家庭提供适老化改造服务。

在银山佳苑居家养老服务中心“云端问诊”现场，老人们足不出户，就能跟屏幕里来自徐州市第一人民医院的专家们进行交流。73岁的周道洪最近血压不稳，大夫认真询问病情后，建议老人调换一下药物，或者改变药量试试，并且叮嘱他少吃盐，情绪不要波动。“上医院还得子女请假陪着，有了‘云端问诊’可以直接面对医疗专家，解疑释惑，真是太方便了。”周道洪说。

数据联网，让全区养老服务实现了底数清、情况明、处置畅。据介绍，铜山区还建成智慧养老安全监管平台，实现镇、区、市三级信息互通，通过可视化图文信息展示大屏，可直观查看全区养老服务机构内部运作情况。目前，铜山区已有各类养老机构33家，居家社区养老服务站点148家，城乡社区居家养老服务覆盖率达95.3%。今年以来，智慧养老服务云平台服务老年人9万余人次，覆盖铜山区全部镇（街）。

《 人民日报 》（ 2023年05月26日 19 版）