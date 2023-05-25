专家建议：充分发挥中青年医生作用 探索中国食管癌诊疗方案

“中青年医生要积极主动地展示自己的观点和想法，不断创新开展可以改变临床实践的‘好研究’。”作为2023年人民好医生系列活动重点工作，第三届“人民好医生·金山茶花计划”食管癌审议会近日在北京举行。与会专家就食管癌防治工作、诊疗新进展以及中青年人才培养等多个话题进行了交流分享。

审议会现场

中西方病因不同 须探索“中国方案”

“民以食为天，饮食是生活中的重要组成部分。” 北京大学肿瘤医院胸外科主任医师陈克能说，食管是人体的重要器官，担负着食物从口腔运送到胃进行消化的重要功能。近年来，北京大学肿瘤医院开展了大量研究，在国内创新药企的支持下，一些临床试验的开展与研究结果也进一步推进了食管癌诊疗的发展。但当前，我国在食管癌精准诊断方面与其他位于胸部的肿瘤相比仍有待提升，精细化诊断是未来食管癌诊疗需要重点关注的方面。

我国与欧美国家在食管癌生物学行为、病因等方面具有很大的差异。江苏省肿瘤医院食管癌多学科主任医师、病区主任曹国春说，导致这一差异的原因是由于不同国家在生活、饮食习惯等方面有很大不同，我国导致食管癌的因素主要有抽烟、喝酒、喜吃烫食等，而欧美国家则是由肥胖、饮食热量过高引起。所以在食管癌类型方面，欧美国家以腺癌为主，而我国则以鳞癌为主，这也导致了我国与欧美国家在食管癌防治方面存在一定的差异。“不能照用欧美国家现有的指南和规范，必须要走出我们自己的特色。”他说，与其他癌种相比，食管癌由于发病因素区别于欧美国家，在诊疗方面并没有太多可以借鉴和参考的地方，需要探索一条适合中国患者的食管癌防治道路。

北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任、I期临床试验病房主任沈琳

“以往食管癌研究都是由国外发起，以外国人群为主，我国仅仅作为参与者，且参与比例较低。”北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任、I期临床试验病房主任沈琳说，食管癌是我国特高发肿瘤，肿瘤类型在区域间也存在一定差异。如何针对各地区患者差异，对不同免疫敏感人群开展临床研究在国际上缺少一定的关注。近年来，在我国创新药企的积极推动下，开展了一项由我国患者人群为主，亚洲其他国家以及欧美国家参与的食管癌创新研究，取得了较好的成果，也希望该项研究能够更好地为国内外患者提供更多治疗新思路和新方法。

鼓励年轻医生下沉 提升基层诊疗能力

三级预防是肿瘤的主要防治手段，曹国春说，要提倡和普及良好的生活习惯，从病因学的一级预防入手，在日常饮食中做到均衡营养，细嚼慢咽，少吃腌制食品。积极推进肿瘤早筛工作，尤其是出现早期症状以及存在家族史的人群，要定期进行检查。在治疗方面，他认为，近年来食管癌治疗取得了较大进展，化疗、免疫治疗以及靶向治疗进一步提升了晚期患者的生存质量和生存时间。但大部分食管癌患者在基层，要进一步鼓励年轻医生主动下沉至基层，积极开展肿瘤筛查与防治宣传，推进肿瘤早诊早治工作的开展。

陈克能说，尽管食管癌术前放化疗能有效提升患者生存质量和生存时间，但该项技术在基层的应用以及可及性方面仍面临一定局限，而大部分食管癌患者是“散落”在基层的。要进一步普及食管癌诊疗技术，让更多先进的诊断技术和治疗技术能在基层落地，为基层患者提供更优质的诊疗服务。相比之下，免疫治疗操作更为简单，毒副作用也比较小，术前通过免疫治疗与化疗结合的方式，可以让手术操作更为简单，配合营养支持，进一步改善患者整体情况。

加强国际交流 积极主动沟通

“食管癌手术治疗对于医生的技术要求比较高，在学习、培训和研究等方面相比其他肿瘤医生难度要更大一些，因此，不少医学生会‘趋利避害’地选择其他癌种进行深入学习和研究。”陈克能说，希望能有更多类似“人民好医生·金山茶花计划”项目，给予食管癌中青年医生更多鼓励，从临床实践出发，深入科研创新，助力推动食管癌诊疗取得更多新进展。

“好的基础研究能够转化至临床，进一步缓解当前在肿瘤防治中面临的问题。”曹国春认为，要进一步鼓励年轻医生开展“可以改变临床实践”的研究，将临床工作中的经验应用到基础研究中。中青年医生要深入科研，开展临床协作，助力提升我国食管癌整体诊疗水平。

沈琳说，中青年医生遇到了一个较好的时机，能够及时知晓国际上领先的创新研究及相关情况，尤其是中青年医生对新鲜事物的接受度更高，积极参与国际研究，也将为他们提供更多的经验。中青年医生要具有敏锐的洞察力，不仅要在日常工作学习中积累医学知识和临床经验，更需要共情能力和沟通能力。她建议，中青年医生要积极主动地展示自己的观点和想法。“不管是外国人还是中国人，大家对于科学问题的研究都是非常直接的，中青年医生要积极主动与同行沟通，要勇敢地展示自己”。（周璨晨）