“守护甲状腺 提升她力量”2023国际甲状腺知识宣传周启动

“女性是甲状腺疾病多发人群，患病比例比男性高，要重视甲状腺疾病对女性的危害，提升相关认知，加强早诊早筛，助力女性甲状腺健康”。5月25日，由中华医学会内分泌学分会、中国人口文化促进会甲状腺疾病防治专业委员会共同举办，默克公益支持的第十五届国际甲状腺知识宣传周启动会在北京举办，本届国际甲状腺知识宣传周主题为“守护甲状腺 提升她力量”。现场，与会专家代表们呼吁，要加强甲状腺健康科普教育，提升公众甲状腺疾病认知水平，尤其是要提升女性甲状腺疾病预防意识，加强早筛早诊，助力甲状腺疾病防治。

2023国际甲状腺知识宣传周暨2023甲状腺健康知识科普行动启动。

关心“她健康” 早筛早诊是关键

当前，“她力量”在各个领域绽放光芒，在感受“她力量”的同时，更要关心“她健康”。特别是甲状腺疾病，好发于女性，不论是甲亢、甲减，还是甲状腺结节、甲状腺瘤，女性患病率均远高于男性。对此，加强女性群体甲状腺疾病早筛早诊是关键。

中华医学会内分泌学分会副主任委员单忠艳介绍说，甲状腺癌是发病率上升很快的癌症，女性甲状腺癌的发病率较男性而言更快，育龄女性患甲状腺疾病如果没有得到有效治疗将增加妊娠并发症发生风险。此外，甲状腺疾病发病隐匿，不易被发觉，多数患者在进行检查前并不能确定自身患甲状腺疾病，容易因漏诊、误诊贻误病情，危害女性的身体健康。

“要关注女性甲状腺健康，加强甲状腺疾病早认知、早筛查、早诊断、早治疗”。单忠艳建议，备孕和妊娠期女性要普遍筛查甲状腺疾病。另外，生育二胎及以上、年龄大于30岁且有自身免疫疾病、一级亲属有自身免疫性甲状腺疾病、有颈部及甲状腺放射史等妇女都属于甲状腺疾病高危人群，应及早筛查甲状腺功能。为保障育龄女性及其后代甲状腺健康，我国开展了“国家免费孕前优生健康检查项目”，此项目将甲状腺相关检查纳入免费筛查指标之中，为孕龄女性甲状腺健康保驾护航。

中国健康教育中心党委书记、主任李长宁发言。

中国健康教育中心党委书记、主任李长宁提出，通过健康教育能够使公众掌握甲状腺疾病防治知识，养成良好的健康行为习惯，可以减少甲状腺疾病的发生，实现甲状腺疾病早发现、早诊断、早治疗。

中国疾控中心慢病中心主任吴静认为，近年来甲状腺相关慢性疾病发病率呈上升趋势，许多甲状腺疾病症状隐匿，缺乏特异性，长期未治疗的甲减或甲亢，会影响全身器官功能，增加糖尿病、心血管疾病发病风险。早筛早诊早治是降低甲状腺疾病危害的关键措施。

提升知晓率 加强科普很重要

做好健康知识的科普工作，让每个人意识到自己是健康第一责任人，是提高居民自我健康管理能力和健康水平的助推器。甲状腺疾病对女性及其后代健康危害大，因此，提升甲状腺疾病认知，对于改善相关人群的健康状况意义重大。

“党和政府高度重视人民健康，大力推进健康中国建设。”李长宁说，“近年来，我国居民健康素养持续提升，特别是实施健康中国战略以来，提升幅度明显增加，但总体来看，距《“健康中国2030”规划纲要》提出的目标还有一定差距，同时存在着城乡间、地区间及不同维度间不平衡的现象，需进一步加强健康教育和健康科普工作。”李长宁提出，提升健康传播效果，要以公众的需求和健康问题为导向，遵循科学准确适用的原则，认真研究不同人群的健康需求和认知特点，采取适合的传播策略和方式来开展健康传播。

“我国甲状腺功能障碍患病人数较多，但广大居民对于甲状腺疾病的知晓率偏低、整体规范治疗率依然不足。”吴静建议，要动员社会各方力量普及甲状腺健康知识，推进慢病科普教育，把权威健康科普知识推广到千家万户，提高社区居民对甲状腺疾病等慢病核心知识知晓率，提升全民健康素养，服务女性健康。

“碘与甲状腺疾病密切相关，碘过多或缺乏都会影响甲状腺健康。正确认知甲状腺疾病、关注甲状腺健康，要学会如何科学用碘。”中华医学会内分泌学分会名誉主委、亚大地区甲状腺学会副主席滕卫平从科学用碘的角度普及了碘摄入与甲状腺疾病间的关系。他建议，要提升科学用碘意识，学习科学补碘的方式方法，既要防止碘缺乏，也要避免碘过量带来的危害。

与会嘉宾在线上与线下发言。（上排左起依次为滕卫平、单忠艳、吴静，下排左起依次为刘俊峰、林岩松、马天容）

“近年来，中国人口文化促进会甲状腺疾病防治专业委员会持续开展甲状腺健康相关科普工作。”中国人口文化促进会甲状腺疾病防治专业委员会主任委员林岩松介绍说，专委会将与人民好医生平台等一起开展“甲状腺健康知识科普行动”，以将优质的科普内容传播到基层医疗机构、连锁药店为目标，借助公众号、电子屏等渠道，通过专业又有趣的科普，加强公众、尤其是基层地区对于甲状腺疾病的了解和认知，提升公众全面健康素养，助力实现“健康中国2030”。

发挥专业性 共促甲状腺健康

健康教育与健康促进被世界卫生组织确定为21世纪疾病预防与控制的三大战略措施之一，是提高公众健康水平经济、有效的根本措施。提升社会甲状腺健康水平，需引导专业力量发挥专业性，临床医务人员是最权威的健康内容提供者，要发挥医务人员健康科普“主力军”作用，同时引导社会专业力量积极参与，为人民群众提供更多健康科普资源，助力健康中国行动。

《健康中国行动（2019-2030年）》将健康知识普及行动列为15项重大行动之首，提出要坚持普及健康知识，提高全民健康素养水平。国家卫生健康委医管中心办公室主任刘俊峰分享了各地在鼓励医务人员开展科普工作的举措。他介绍说，当前，多个地方将健康科普纳入医务人员职称评价，上海明确指出“加强健康科普机制化建设，将医务人员健康科普工作纳入工作实绩考核内容”“科普作品可作为业绩成果代表作参加评审”。北京也将科普作品纳入了职称评审代表作清单。同时，健康教育与健康促进次数也逐渐成为基层卫生专业技术人员职称评价的重要内容。

“健康科普需要社会各界身体力行。”刘俊峰说，国家卫生健康委医管中心积极参与健康科普工作中，进行了一系列探索实践，包括通过“国家医管中心”官方公众号发布科普内容，支持参与“互联网+健康中国”科普大赛等。

“甲状腺的科普工作不仅要自下而上，同时还要自上而下同步开展。”林岩松强调，“将科普教育深入到基层县域医院十分重要，要积极帮助基层和年轻医生提高专业水平，为更好传播科普知识夯实基础。”

“推动甲状腺疾病科学防治、诊疗以及合理用药任重而道远，需要各方通力协作。”默克中国医药健康心血管代谢及内分泌医学事务负责人马天容说，“在甲状腺疾病领域，默克多年来积极致力于疾病的科学防治，通过开展多种形式的甲状腺科普教育项目，助力中国甲状腺疾病科学防治工作的开展。”

会上，与会嘉宾还共同启动了“甲状腺健康知识科普行动”，并呼吁社会各界共同参与到甲状腺科普行动中，将科普深入到百姓中去，让公众在权威平台上获得权威性、科学性、趣味性兼具的医学科普知识。（何垚森）