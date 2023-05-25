直播预告：肺癌诊疗有哪些新进展？听听专家怎么说

肺癌是我国乃至世界上发病率最高的恶性肿瘤，治疗包括手术、放疗、化疗、分子靶向治疗及生物免疫治疗等多种方法，治疗方法的选择依据多样，包括肺癌的病理类型、分期以及患者身体状况等。随着分子检测技术的快速发展，肺癌术后诊断方式有哪些新进展？近年来肺癌诊疗有哪些新进展？

5月26日10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学肿瘤医院胸外科主任医师杨跃、南京市胸科医院呼吸二病区科主任方申存做客直播间，向广大网友科普肺癌诊疗相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

杨跃，北京大学肿瘤医院胸外科主任医师，博士生导师。英国卡迪夫大学名誉教授、国家科技部专家库成员，享受国家政府特殊津贴。作为主编出版《肺癌标准化手术图谱》，参与编写或翻译《肿瘤微创治疗技术》、《胸外科学》和《癌症的分子基础》等多部肿瘤相关专著。

方申存，南京市胸科医院呼吸二病区科主任，南京医科大学硕士研究生导师。江苏省医学会内科学分会青委副主委，中国老年学与老年医学会肿瘤康复分会委员，中国医药教育协会肺部肿瘤专委会委员，江苏省医学会呼吸分会青委，江苏省医学会老年分会青委，江苏省医师协会精准医疗专委会委员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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