世界预防中风日：警惕！这些是中风的先兆症状

有一种病，可以瞬间让人口眼歪斜、肢体麻木、瘫痪在床，这就是中风。每年的5月25日是世界预防中风日。中风具有发病率高、致残率高、死亡率高、复发率高和经济负担高的“五高”特点，是我国居民健康的“头号杀手”。

天津医科大学第二医院副院长李新在接受人民网记者采访时介绍，中风又称脑卒中，是由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞造成血液循环障碍，而引起脑组织损伤的一组疾病。脑卒中包括缺血性脑卒中和出血性脑卒中。缺血性脑卒中又称为脑梗死，是由于脑血管堵塞、血液不能到达脑部而引起的。出血性脑卒中，是由于脑血管破裂、出血而引起的。中风发病急、病情进展迅速、后果严重，可导致肢体瘫痪、语言障碍、吞咽困难、认知障碍、精神抑郁等。

对于中风患者，时间就是生命，如果在短时间内能发现症状，并且得到及时治疗，可以很大程度降低中风导致的致残率和死亡率。“中风的先兆症状和体征，主要表现为突然出现口眼歪斜、言语不利、一侧肢体无力或不灵活、行走不稳、剧烈头痛、恶心呕吐、意识障碍等。”李新提示，除了及时送医，患者如有呕吐、意识障碍等，需要有人全程监护，避免出现因呕吐物窒息、摔伤等危险。

李新表示，引起中风的原因很多，如年龄增长、遗传因素、高血压、糖尿病、高血脂、吸烟、肥胖、缺乏运动、持续精神紧张等。其中，高血压和动脉粥样硬化，是中风最主要和最常见的原因。

有人说喝咖啡可以预防中风。李新表示，有研究显示，喝咖啡可以降低中风的风险。咖啡中富含咖啡因和多酚类物质等，可能具有潜在的健康益处的活性化合物。这些物质对神经具有保护作用。但喝咖啡应适量，过量饮用咖啡也会带来风险，如血压升高、心率加快，还会导致失眠、头痛、胃部不适等症状，并可能使青光眼的发病风险升高。对于不喜欢喝咖啡或者不适合喝咖啡的人群来说，不建议通过喝咖啡来预防疾病。

尽管冬季是中风的高发时期，但夏季的中风风险也不容忽视。对于夏季如何预防中风，李新建议，夏季应充足饮水，成年人每日饮水量为1500至2000毫升，其中不包括食物中的水分，推荐饮用白开水而不是饮料。

适当运动有助于降低中风风险，但要结合自身情况，控制好运动强度和时间，避开高温时段运动。

日常饮食应避免高脂、高糖、高淀粉的食物，夏季还可适当多吃些具有祛暑益气、生津止渴作用的食材，如莲子、百合、银耳等。

夏季使用空调时，室温不要过低，以26摄氏度为宜，室内外温差不要超过7摄氏度。持续开空调的时间不要过长，最好每隔1至2小时开窗通风半小时，增加新鲜空气，避免缺氧。老年人应避免突然进入空调房，或从高温室外进入室内不要立即打开空调，应先给身体适应室内低温环境一个缓冲时间。

正在服用降血压、降血糖和控制血脂等药物的人群，每天要按时服药，定期测量血压、血糖，若血压和血糖波动较大或控制不佳时，及时到医院就诊，调整药物的使用。（视频制作：实习生杨依莎）