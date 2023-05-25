全国护肤日：警惕！这些是护肤误区

5月25日是全国护肤日。皮肤是人体最大的器官，也是防御疾病、保卫健康的“第一道防线”。但错误的护肤方法会带来更大的皮肤隐患。近日，人民网记者采访了四川省医学科学院·四川省人民医院皮肤科主治医师李娟，请她为大家“盘一盘”日常生活中常见的护肤误区。

误区一：冷热水交替洗脸可以收缩毛孔

很多人喜欢冷热水交替的方法洗脸，认为热水洗脸能打开毛孔，去除毛孔中的污垢，再用冷水洗脸能收缩毛孔，听起来很有道理，但这是错误的做法。一冷一热会导致毛细血管的舒张收缩功能失调，引起皮肤敏感或红血丝。温度过高的水洗脸，容易引起皮脂减少，使皮肤干燥缺水。最好的方法是用30至35摄氏度的温水洗脸。

误区二：皮肤清洁，越干净越好

很多人在洗脸时，一味追求干净，卸妆水、洗面奶等都要用上，反而容易破坏皮肤屏障，出现皮肤干燥、紧绷、泛红等问题。一般来讲，除非是使用了防水的防晒霜，否则不需要专门卸妆，直接洗面奶洁面即可。即便卸妆后，清水洗干净就可以，也不需要再叠加使用洗面奶。

误区三：补水等于保湿

很多人认为，补水就是多喷保湿水，这其实是错误的。保湿水的主要成分是水，水分会蒸发，如不常规使用保湿霜或保湿乳，皮肤表面的保湿水在蒸发的同时，反而会带走皮肤更多的水分，使皮肤变干燥。乳霜状的产品可以起到很好的封闭作用，帮助皮肤锁住水分，防止水分过多流失，造成各种皮肤问题。

误区四：面膜需要天天敷

皮肤的表皮虽然需要一定的水分，但也不是越多越好。频繁使用面膜，会使表皮吸收过多水分出现过度水合，造成皮肤屏障功能受损，出现皮肤干燥、紧绷、脱屑等情况。因此，日常护肤不需要天天敷面膜。建议敷面膜一周不超过2次，每次敷贴10至20分钟即可。

另外，李娟提示，防晒是保养皮肤很关键的一环。防晒主要防的是阳光中的紫外线，紫外线是致皮肤衰老的罪魁祸首，它对皮肤的伤害主要是晒黑、晒老、晒伤。防晒并不是夏天的专利，一年四季都应做好防晒，以减少紫外线对皮肤的伤害，避免肌肤衰老和相关皮肤疾病。（视频制作：实习生朱鑫媛）