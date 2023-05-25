阿里健康2023财年营收267.6亿元 数字化驱动为用户创造长期价值

5月23日，阿里健康发布2023财年全年业绩公告。截至2023年3月31日止12个月，阿里健康营收267.6亿元人民币，同比增长30.1%；利润5.3亿元，对比去年同期扭亏为盈。

报告期内，阿里健康各项业务继续保持稳健增长，在数字化驱动下为用户创造长期价值。天猫健康年度活跃用户已近3亿，服务逾2.8万个商家，较上财年末增加2000个。阿里健康在线自营店年度活跃消费者超过1.3亿，自营用户会员数已达7500万，同比增长47.4%。与阿里健康签约提供在线健康咨询服务的执业医师、执业药师和营养师合计近20万人，较上财年末增加4万余人，日均在线问诊服务量超过40万次。

一年来，阿里健康始终积极响应国家政策，在秉承行业高水平合规与质控的前提下，积极探索创新业务模式。阿里健康董事长兼CEO朱顺炎表示：“秉承让医疗健康普惠可及的初心，阿里健康紧密围绕用户医疗健康需求，串联起线上线下相结合的一站式医疗健康服务体系，依托领先的数字技术和数字运营能力，以‘云基建’为基础，‘云药房’为核心，‘云医院’为引擎，为亿万家庭提供普惠便捷、高效安全的医疗健康服务。”

在疫情防控工作中，阿里健康充分发挥数字化能力，积极投身防疫、抗疫的前线。在工信部和各地政府的指导下，阿里健康先后在20多个省市配合药品物资精准投放工作，为各地居民重点供退热药、N95口罩等紧缺药品和物资，尽全力打好药品保供攻坚战。阿里健康还积极响应国务院联防联控机制医疗救治组的要求，发起“安心行动”，推出新冠义诊、慢病守护、用药咨询等多项安心服务。同时，还为阿里乡村特派员派驻县域的农村卫生室捐助药品、器械等物资，确保超5000个村卫生室实现退烧药全覆盖。

随着全民健康意识的愈加增强，阿里健康基于用户需求和药企共成长，持续为健康行业创造增长的空间。报告期内，阿里健康医药自营业务收入235.9亿元，同比增长31.7%。自营业务与数百家药企伙伴，共建19大“健康关爱中心”，为患者提供数字化的科普、预防、治疗、用药指导和健康管理等全链路全场景服务体系。在仓储物流方面，阿里健康已实现22地39仓的配送网络，通过智能化工具的运用，仓内作业能力和效率大幅提升。

作为国内医药健康品服务平台，天猫健康持续发挥数字化能力，携手合作伙伴共探行业发展新趋势，为用户提供更便捷、优质的医疗健康服务。截至报告期末，天猫健康年度活跃用户已近3亿，人均年度健康品消费金额持续攀升。过去三年，天猫健康孵化了彩色隐形眼镜、血糖用品、医用敷料、艾灸艾草制品等10个规模超50亿的赛道。天猫健康已经成为品牌孵化趋势品类，实现持续发展的首选平台。

医疗健康服务方面，以阿里健康互联网医院为载体，充分利用技术优势提升医疗效率，优化服务流程，放大医疗供给能力，通过在线问诊、复诊开方、优惠好药、靶向式教育、精准随访、同伴互助、售后保障等服务内容的展开，为慢病患者、医生和药企搭建服务的新通路。阿里健康本财年服务的慢病用户人数已近900万，同比增长35%，人均用药时长同比快速攀升。阿里健康互联网医院已经建立起在呼吸科、神内、乙肝、肠内营养等17个核心疾病领域的患者管理能力，获得了药企伙伴的充分认可。

报告期内，阿里健康持续提升疫苗接种前、中、后的全链路体验，扩大优质疫苗服务供给，通过与数千家疫苗接种机构开展合作，已为数千万用户提供了疫苗科普宣教、分时预约等服务，成为国内领先的疫苗服务在线平台。

中医药服务方面，截至2023年3月31日，小鹿中医已拥有注册中医师超过10万，调剂中心已覆盖25个省和直辖市。报告期内，小鹿中医作为官方平台发布了《2023金扁鹊中医百强榜》，帮助更多患者找对好中医、享受好服务。

在业务多点突破、快速发展之下，报告期内，医疗健康及数字化服务业务收入达人民币9.3亿元，同比增长45.7%。