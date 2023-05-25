超强DNA修复让弓头鲸远离癌症

据英国《新科学家》杂志网站22日报道，弓头鲸是世界上寿命最长的哺乳动物，很少受癌症的影响。美国科学家在一项新研究中发现，弓头鲸的细胞似乎能比人类或小鼠的细胞更快速有效地修复DNA，这或许可解释为什么它们能活到200岁以上，且癌症发病率较低。

在最新研究中，罗切斯特大学科学家研究了不同动物的皮肤细胞如何修复一种遗传损伤——DNA分子的两个链断裂，这种双链断裂会增加动物患癌的风险。

为此，研究人员使用一种酶，使人类、奶牛、小鼠和弓头鲸的细胞中出现双链断裂。他们还将一种基因插入细胞中，在修复受损的DNA后产生荧光绿色蛋白。结果表明，与人类、奶牛和小鼠细胞相比，弓头鲸细胞修复DNA断裂的数量是其它动物的两倍多。

更重要的是，在修复过程中，人类、奶牛和小鼠细胞通常会删除多个DNA字母，但大多数情况下，弓头鲸细胞准确地修复了DNA，或只引入一个DNA字母。添加或删除字母会改变DNA序列，使基因无法正常工作，这可能导致癌症。研究还发现，与人类、奶牛和小鼠细胞相比，弓头鲸细胞中CIRBP蛋白质的含量更高，该蛋白质能提高DNA修复效率。

研究人员指出，这项研究揭示了为什么弓头鲸能够抵抗癌症并长寿的重要机制，如果能以某种方式调节人类的CIRBP蛋白，有望大幅减少并修复人类DNA损伤。