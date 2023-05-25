好味道，认准这些地方（探访中国传统优势食品“地图”（上））

进入5月，小龙虾集中出水，一年一度的“吃虾季”又红火开启。不少内行的食客看重产地，认准“龙虾之都”江苏盱眙、湖北潜江下单。

同样是初夏时节，中国南方的荔枝已挂满枝头，陆续进入商场超市。一些消费者专挑“中国荔乡”广东茂名的果子。

还有江苏阳澄湖大闸蟹、山东烟台苹果、云南野生菌、浙江杭州龙井茶、安徽黄山毛峰……一批中国传统优势食品产区的好味道总是让人印象深刻。近日，工业和信息化部等十一部门发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》（以下简称《意见》），提出壮大传统优势食品产区规模，并明确多项支持政策。

中国传统优势食品产区有哪些？“舌尖”幸福如何打造？本报记者为您一探究竟。

特色农产品原料基地

米面制品

河南、新疆、内蒙古河套地区小麦种植基地；三江平原、松嫩平原水稻种植基地等

植物油

黄淮海地区花生种植基地、东北地区大豆种植基地、湖南油茶种植基地等

制糖

广西、云南甘蔗种植基地；新疆北疆、黑龙江、内蒙古、河北甜菜种植基地等

水产品

福建、山东等海水养殖基地；江苏阳澄湖大闸蟹、广东湛江对虾、海南罗非鱼养殖基地等

乳制品

内蒙古、宁夏牛乳生产基地；辽宁娟姗牛乳生产基地；陕西、山东羊乳生产基地等

饮料

广西桂林罗汉果、海南澄迈咖啡豆、江西赣南脐橙、贵州刺梨种植基地等

制茶

浙江杭州龙井茶、江苏洞庭山碧螺春茶、安徽黄山毛峰、福建乌龙茶、湖北咸宁青砖茶、广西六堡茶、云南普洱茶种植基地等

“一方水土养一方人”，一批“舌尖”美味极具地方特色

在湖南，三湘四水的广阔乡野间，经常可见一片片绿油油的油茶林。这里产出的油茶，在全国各地赢得不少粉丝。

“世界油茶看中国，中国油茶看湖南。”油茶树一般在中国长江流域和华南等亚热带地区栽培。湖南得天独厚的地质和气候条件，为油茶生长提供天然“土壤”，中国油茶产量近一半来自湖南。澄清透亮、清香四溢，当地老茶农常说“土壤好、茶树好、茶油好”。从山林间生长，到餐桌上添香，茶油这颇具代表性的产品是当地许多农人的骄傲。

湖南油茶种植基地，正是《意见》公布的特色农产品原料基地之一。

相比油茶，大众更熟知的饮品茶叶同样优势产区分明。“我国茶叶生产分布于20个产茶省、千余个产茶县。各地因发展历史、环境气候、风土人情等区别，形成了积淀丰厚技能经验、具有鲜明地域特色的区域制茶产业。”中国茶叶流通协会会长王庆说。

据介绍，目前中国已形成了长江中下游名优绿茶、东南沿海优质乌龙茶、长江上中游特色和出口绿茶、西南红茶和特种茶等具有代表性的茶叶优势区域，生产集中度达到产业的80%以上。此外，新疆番茄产量占全国总产量的90%；海南胡椒面积和产量均占全国的86%以上；云南食用野生菌产量在全国遥遥领先……一批优势食品产区的地位突出。

《意见》公布的特色农产品原料基地有哪些？从米面制品、水产品、加工蔬菜、乳制品、调味品到白酒、饮料、制茶，13大类共百余个种植和生产基地列入名单。其中，既有江苏盱眙、湖北潜江小龙虾养殖基地，广东茂名荔枝龙眼蜜源基地，宁夏、青海枸杞种植基地等家喻户晓的优势产区，也不乏湖南津市藠头种植基地，广东英德麻竹笋种植基地，吉林通化野生山葡萄种植基地等颇显小众的产区。产区名单一公布，不少网友笑称“为‘吃货’提供了按图索骥的路线图”。

“一方水土养一方人，源远流长的中华饮食文化滋养和催生了大批极具地方特色的‘舌尖美味’。”中国食品科学技术学会理事长孙宝国说，传统优势食品产区的建立，将促进地方食物资源的充分利用，通过多元化的食品供给体系为食品工业的健康转型夯实根基。

加强农产品原料基地建设，保证地方特色食品“原汁原味”

4月7日，湖北省秭归县郭家坝镇王家岭村，一车车伦晚脐橙发往全国各地。

与其他品种不同的是，这批伦晚脐橙挂果过冬，经过“三青三黄”，历时12至14个月才肯下枝头。此时面市的脐橙，吃到嘴里，甘甜入喉，果肉易化。当地农民说“这是吸足了日月精华”。秭归脐橙，也是享誉八方的中国国家地理标志产品。

宜昌蜜桔、秭归脐橙、清江椪柑——这是湖北宜昌市柑橘产业的三大招牌。宜昌当地培育柑橘历史悠久，去年的数据显示，全国大概每10颗柑橘就有一颗产自这里。宜昌柑橘果实不仅供鲜食，还制成罐头、果汁，全国最大的橘瓣罐头加工基地也在此落户。

为何强调产区？工信部有关负责人介绍，绝大多数食品产品以食用农产品为原料，是第一产业的直接下游，与农业生产有着千丝万缕的联系。特别是地方特色食品的原料大部分为某一特定区域内的优异、独特资源，是当地独有饮食文化的重要组成部分。“加强农产品原料基地建设，能够推动各地传统饮食文化和加工工艺传承发展，保证地方特色食品‘原汁原味’。”该负责人说。

“食品工业和农业关系紧密。”中国轻工业联合会会长张崇和说。比如，水果鱼肉是罐头、饮料的原料，米面蛋奶是焙烤食品的原料，五谷杂粮是酿酒的原料，甘蔗甜菜是制糖的原料。据统计，轻工业50%的行业、70%的产值涉及农业，轻工行业涉农人员近2亿人。推动传统优势食品产区发展，对产业上下游均有重要意义。《意见》明确提出，加快推动传统优势食品产区，并将增强优质原料保障能力作为主要任务之一。

产区优势如何保持扩大？在秭归常能听到这样的故事：一些当地农户是三峡移民，当年搬家时，许多上山的平板车装的不是家电家具，而是脐橙树。去年7月，当地一度进入少水时节，为了让脐橙树及时“喝饱水”，农民们夜里打着手电筒，在长江边架起钢管，引水灌溉；临近入冬，大家又为树干包上塑料薄膜，防寒保暖……

天时、地利、人和，共同为传统优势食品产区的形成打下基础。近年来，随着食品工业快速发展，政策发挥的作用越来越显著。

到2025年，传统优势食品产区规模不断壮大，地域覆盖范围进一步拓展

传统优势食品产区未来要建成什么样？

“到2025年，传统优势食品产区规模不断壮大，地域覆盖范围进一步拓展”“培育5个以上年营业收入超过1000亿元的传统优势食品产区”——《意见》提出明确目标。

如何实现？

中国确定了多项举措，包括丰富原料品种、建设原料供应基地、强化利益联结机制等。比如，鼓励地方特色食品生产企业以订单农业等方式，与农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体形成稳定的协作关系，让农民共享全产业链的增值收益。

实践中，一些地方已经展开多种形式的探索。比如，近期，湖北省秭归县郭家坝镇王家岭村迎来“盒马村”的新身份，进一步推进与新零售平台盒马的深入合作。

“我们在这儿建立了数字农业示范村，在种植、采收、品控、物流等每个环节都实施标准化、数字化。”盒马村负责人、三峡辰龙果蔬贸易有限责任公司销售总监罗海涛说。

标准化——种植端，为保证每颗脐橙的“营养”，一棵树上只能有三根主枝，每根结果40至50斤；采摘季，要求果农“一果两剪”，保证脐橙安稳下枝头。

数字化——盒马村“长”在山上，但埋在地下的传感器、附于地表的自动喷淋设施、飞在天上的植保无人机，把脐橙树照顾得很周到。此外，全自动化脐橙光电分选机，一条流水线为脐橙做“体检”，糖度数据、果面瑕疵情况尽在掌握中。“精品橙质优价更高，我们每亩地脐橙能再增收5000元。”现代科技手段，让当地农民尝到甜头。

瞄准传统优势食品产区建设，不少地方和行业也已明确了具体举措。比如中国茶叶流通协会提出加强现代茶叶生产原料基地建设，进行品种改良和茶叶种植管理，加速推进高标准茶叶生产基地覆盖率提升；江苏明确推动盱眙小龙虾、阳澄湖大闸蟹、洞庭湖碧螺春茶等种养殖基地加强原料品种培育、资源保护利用，打造绿色、有机和地理标志产品。

孙宝国说，通过传统优势食品产区的培育，有利于形成以地方食品产业为核心的综合性产业链，促进一二三产业联动发展，延长产业链条，提升产品附加值，助力乡村振兴和共同富裕。