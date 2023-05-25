以智能家居打造智慧生活（微观）

今天，居家生活场景可能是这样的：在智能音箱的自动定时叫醒中起床，手机一键操控料理机煮饭煲粥，语音唤醒智能电视切换节目，在智能健身镜上进行一场AI私教带来的专业运动指导……随着人工智能、云计算等新一代信息技术的快速发展，大到家电、家具，小到照明、五金，一大批智能产品走进千家万户，关于智慧生活的美好想象正一步步变为现实。

快速发展的智能家居，涵盖家电、娱乐、安防、家庭能源管理等细分方向。从单个设备智能、多设备联动的协同智能，到设备智能感知、自主操作的决策智能，再到跨平台的高度主动智能，自动控制、物联网、云计算及人工智能等技术与家居设备不断融合，为把人从家庭管理中逐步解放出来提供了解决方案。

近年来，我国智能家居行业发展迅速，已成为拉动家居产业增长的新引擎。数据显示，2016年至2021年，我国智能家居市场规模由2600亿元增长至5800亿元，年均增长率近20%。但从整体上看，当前不少智能家居产品功能较为简单，同质化情况突出，成熟的全屋智能项目尚不多见。此外，现阶段了解智能家居并有使用意愿的消费者，占比仍然较小。推动智能家居产业高质量发展，还要以创新为引领，以应用促发展，积极探索新业态新模式，让智能家居在更多生活场景落地。

如今，人们对生活品质的要求不断提高，实现居住环境的智能化是其中一个重要方面。以优化体验为切入点，更好地帮助人们打造一体化、艺术化、智能化生活空间，有效提高住宅设备和居家生活的管理效率，才能进一步提高智能家居的市场渗透率。一方面，要更好满足用户个性化需求。家居生活最能体现个性，要发挥好智能家居在这方面的优势，通过定制化服务满足个人偏好、实现用户意图，以更好的口碑吸引消费者。另一方面，要提升行业应用标准化水平。当前，众多智能家居品牌各自为营，产品之间难以互联互通，这实际上减少了用户的选择空间。推进移动物联网终端、平台等技术标准及互联互通标准的制定与实施，推出更多跨场景、多功能的智能家居产品，行业才能进一步提升市场竞争力。

智能家居发展潜力巨大，是一片广阔的蓝海。我国正加速进入老龄化社会，在居住环境适老化改造方面存在很大需求。这是智能家居可以精耕细作的重要市场。不过，智能家居产品进入千家万户，可能会带来隐私安全、数据安全等方面的隐患，要及时加强研究，探索可行办法，强化数据安全保障，让更多人放心使用、安全使用。

家居产业是重要的民生产业，也是满足人民美好生活需要的重要载体。顺应智能化发展趋势，加快推动家居产业协同联动、融合互通、智能互联，不断升级产品功能和使用体验，定能在行业行稳致远发展的基础上，为人们的生活带来更多便利、更大惊喜。

《 人民日报 》（ 2023年05月25日 05 版）