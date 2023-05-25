提高消费能力  推进消费升级（调查研究 凝聚共识）

党的二十大报告强调，“增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。”中央经济工作会议和《政府工作报告》都将恢复和扩大消费确定为重点工作任务、摆在优先位置。

近日，以无党派人士、全国人大常委会副秘书长欧阳昌琼为团长的全国无党派人士考察团，在中央统战部的组织协调下，围绕“释放消费潜力，推进消费升级”主题赴上海开展调研。无党派人士是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组成部分。全国无党派人士考察调研，是受党中央委托、列入中央政党协商计划的重要政治活动，也是无党派人士履职尽责、议政建言的重要形式和知情明政、凝聚共识的重要平台。

在上海，考察团深入基层一线，走访消费场景、企业实地，与相关部门、专家学者、企业代表等座谈交流，聚焦挖掘市场潜能、激发消费活力积极出谋划策。考察团成员纷纷表示，这既是一次难忘的调研经历，也是一次宝贵的学习机会，通过直观了解上海的生动实践，进一步凝聚了思想共识，深化了对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解。面对新形势新要求，无党派人士将紧紧围绕中心服务大局，着眼“国之大者”“民之所盼”，集思广益建言献策，做党的好参谋、好帮手、好同事。

剖析问题，深入探讨研究对策

4月19日上午，在上海市情介绍会上，考察团成员与上海市发展改革委、商务委、文化和旅游局、市场监管局等部门进行深入座谈。与会人员交流情况、剖析问题，共同探讨进一步优化相关政策举措的对策建议。

“上海正在加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市、全面推进国际消费中心城市建设，在全国消费版图中具有重要分量，近年来围绕增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景等方面持续发力，具有典型意义。”欧阳昌琼介绍此次考察调研的背景情况时说。

据介绍，上海市把恢复和扩大消费摆在优先位置，大力提振市场预期和信心，出台了一系列提振消费的措施办法，消费市场呈现加速好转态势。“但消费信心仍需继续加强，边际消费倾向回落，消费潜力释放仍有较大空间。”上海市发展改革委相关负责人说，下一步上海将把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，发挥好提振消费在推动经济高质量发展中的重要作用，提升供给能力，完善消费设施，发展新型消费业态，以需求牵引供给、用供给创造需求，加快建设国际消费中心城市。

“近年来消费结构有哪些变化？”“发放消费券的标准是什么？”“如何营造让消费者满意放心的消费环境？”……交流中，考察团成员频频提出问题，相关负责人详细介绍情况、坦诚反映发展中存在的问题。

考察团指出，近年来上海发挥市场规模大、开放程度高、消费理念新等优势，在扩内需促消费领域取得了丰硕成果，推出了很多实用、管用的措施。希望能够学习总结上海的好经验好做法，共同研究相关问题，提出有针对性的意见建议，为党中央科学民主决策贡献智慧和力量。

走进一线，听取意见总结经验

4天时间里，考察团行程安排得满满当当。每到一处，专家学者们边看边听，不时与相关负责人探讨交流。

位于上海中心大厦52楼的朵云书院上海中心旗舰店，融书籍展示、艺术展览、文化活动、休闲服务于一体；夜间的上海新天地商圈灯光璀璨、游人如织，既反映上海历史文化风貌，又充满了现代气息；华山263老字号品牌馆集中展示了老字号发展历史、品牌文化、工匠技艺、特色产品、创新成果……深入一线掌握实情、走访交流梳理总结，调研中很多见闻给考察团留下了深刻印象。

“一个个充满活力的场景，折射出我国消费市场的巨大潜力，也是我国消费结构持续优化升级的缩影。”考察团副团长、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵说：“消费的恢复和扩大将有效带动企业经营改善提升，为经济发展提供坚实支撑。立足当下，建议多措并举进一步恢复消费信心、增强市场活力。”

“智能化驾驶水平怎么样？”“新能源和传统燃油车销量结构变化如何？”“新能源汽车的关键零部件自给率是多少？”……在第二十届上海国际汽车工业展览会场馆，考察团成员提出一系列问题，与相关部门和企业负责人互动交流，悉心听取有关意见。

一路走、一路看、一路问，考察团一行还走访了泰康之家·锦绣府养老院、携程集团、上海寻梦信息技术有限公司等，详细了解企业发展现状、运营模式创新以及发展中面临的问题。

考察团提出，消费要红火，需要政府与市场协同发力。建议总结推广已有的经验，推动供给端和需求端同时发力，出台更多促消费举措，进一步提振消费市场、激发消费活力。广大企业和商户要坚持市场导向，在产品和服务上下足功夫，不断满足消费者的多层次需求。

积极建言，群策群力凝聚共识

如何提高居民消费能力，提振大宗商品消费，营造让消费者满意放心的消费环境……在紧密的行程之中，考察团成员还开展了多次研讨座谈，总结经验、梳理问题、明确思路。

“建议围绕‘七有’要求，进一步完善社会救助和社会保障体系，推动基本公共服务均等化，更好满足居民在养老、就医、教育等方面的需求，让居民消费没有后顾之忧。”中国社会科学院人口与劳动经济研究所养老与保障研究室主任林宝说。

“汽车消费是支撑消费的大头。建议相关部门和地方着力抓好政策落实，大力支持新能源汽车消费，推动新能源汽车下乡，着力消除新能源汽车在使用环节存在的瓶颈，进一步促进二手车交易流通。”西南财经大学国际商学院执行院长李涵说。

“建议加快构建健康有序的市场环境，创新监管方式方法，完善交易规则、售后服务保障和维权支持体系，加快出台电子商务、共享经济等领域相关配套规章制度。”江西省市场监管局副局长谭文英说。

经过深入调研，考察团成员一致表示收获很大，深刻感受到了我国经济发展的巨大潜力和消费市场的澎湃动能。考察团提出，今年以来，消费整体呈现恢复向好态势，消费对经济增长的作用有望持续增强，但也要看到，居民消费意愿有待进一步提升，消费潜力还需进一步释放。建议继续强化就业优先政策，增加居民收入，提高消费能力，激发消费潜能；着力增加优质供给，完善消费设施，高标准推进商圈建设，促进大宗商品消费，激发消费市场活力；持续加强市场监管，优化营商环境，顺应消费升级趋势，拓展新型消费业态和场景，为经济发展增添持久动能……

4天的考察调研，收获满满，意犹未尽，掌握了大量第一手资料。接下来，考察团会进一步聚焦“释放消费潜力，推进消费升级”主题，结合陕西、湖北两省辅助调研情况系统分析研究，提出意见建议，力争向党中央提出高质量的政策建议。

《 人民日报 》（ 2023年05月25日 10 版）