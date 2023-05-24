直播预告：院长谈如何打造“中国模式”的罕见病诊疗与保障体系

近年来，我国高度重视罕见疾病患者群体，出台多项政策保障罕见疾病诊治激励孤儿药研发、减轻用药负担，罕见疾病诊疗和保障方面取得了长足进步。

5月25日14:00，《院长谈改善医疗服务》系列访谈特邀首都医科大学宣武医院副院长、神经内科主任郝峻巍；第十三届全国政协委员、中华医学会罕见病分会名誉主委、北京大学第一医院原副院长丁洁；上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真共同参与，共同探讨如何打造“中国模式”的罕见病诊疗与保障体系，让中国2000万罕见病患者共享高质量医疗服务、疾病防治与药物治疗。

专家介绍：

郝峻巍，首都医科大学宣武医院副院长、神经内科主任。

丁洁，第十三届全国政协委员、中华医学会罕见病分会名誉主委，北京大学第一医院原副院长。

陈尔真，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长。

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