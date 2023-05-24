北大医学-中国飞鹤营养与生命健康发展研究中心启动生命早期脑科学研究

5月24日，北大医学-中国飞鹤营养与生命健康发展研究中心召开新闻发布会，宣布启动“生命早期脑科学研究计划”，并以开放合作平台为关键抓手，吸引更多外部力量加入，共同推动生命早期脑科学研究。

“研究中心成立2年来，不负期望，在学术研究、科技创新、人才培养等诸多方面取得了不少成果。”北京大学医学部副主任肖渊表示，此次启动“生命早期脑科学研究计划”是研究中心聚焦前沿领域开启的新探索，标志着产学研合作进入了更深入的新阶段。

开放合作平台 展开生命早期脑科学研究

“脑科学”的研究是当前全球科技前沿热点领域。据介绍，“中国脑计划”的部署中包括了儿童脑智发挥和提升研究，是世界上最前沿的脑科学研究方向之一。

“生命早期脑科学研究计划的主要研究方向为脑发育营养的母婴传递、生命早期脑营养需求、母乳中脑发育活性营养物质互作以及调节脑-肠轴的营养物质，在此基础上推动更精准的生命早期营养干预、疾病预防和产品落地。”北大医学-中国飞鹤营养与生命健康发展研究中心主任许雅君表示，未来也将开放合作平台，吸纳整合更多的外部资源，共同助力生命早期脑智发育及提升研究。

上海理工大学健康科学与工程学院院长艾连中认为，生命早期脑科学研究计划的启动，将助力婴配粉的科研迈向更高阶的发展阶段。

营养干预促进脑智发育 抓住生命早期1000天

生命早期1000天，是指从怀孕开始到儿童2岁的这段时间，被世界卫生组织定义为一个人生长发育的“机遇窗口期”，不仅能影响婴幼儿时期的体格发育和脑发育，也关系到孩子成人后的健康。

“生命早期1000天也是大脑发育的黄金窗口期，2岁儿童的脑重可以达到成人的75%。”许雅君在启动仪式上提出，现有研究表明，除遗传因素、生活环境外，“营养”也是影响生命早期1000天大脑发育的关键因素。

北京大学第一医院儿科主任医师梁芙蓉强调，3岁以内，营养是驱动孩子生长发育最重要的因素。“一些元素摄入的缺乏将对孩子的认知和行为产生不利影响，是不可逆的。”

因此，在生命早期通过科学的营养干预保证大脑的健康发育，对促进儿童认知力和创造力至关重要。例如，蛋白质、铁、胆碱以及OPN（骨桥蛋白）、HMO（母乳低聚糖）、DHA、脑磷脂等营养成分都对早期大脑及神经发育发挥着重要作用。

“过去的研究更加偏重单一营养物质的作用，但很多营养素在人体内并不是‘单打独斗’，与其他营养素共同使用时可以产生1+1＞2的效果。”中国飞鹤首席科学家蒋士龙表示，飞鹤的研究表明，HMO、OPN、DHA等混合营养素对神经认知功能和大脑结构作用明显强于单独的营养物质，这一成果已于2022年在国际权威期刊《Frontiers in Nutrition》上发表。

聚焦前沿科技领域 多项成果实现突破

北大医学部与中国飞鹤的科研合作始于2016年，2021年双方成立“北大医学-中国飞鹤营养与生命健康发展研究中心”，深化对母乳、生命早期及全生命周期的精准营养研究。围绕生命早期“脑营养”，双方也已经取得了部分重要成果。

“在关注婴幼儿消化吸收、免疫促进等方向的同时，飞鹤已经率先开展了对于认知能力的临床研究。”蒋士龙介绍，飞鹤已完成了脑磷脂群配方产品的临床试验。

中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强指出，企业是满足用户需求的主体，期待更多企业像飞鹤这样，不断整合多方资源，将科技成果进一步转化为生产力，转变成消费者信赖并选择的产品。