西门子医疗携手张江集团举办首届“医疗科技创新先锋论坛”

5月24日，由西门子医疗联合张江集团举办的首届“医疗科技创新先锋论坛”在上海举行。与会嘉宾汇聚一堂，共寻医疗创新“先锋者”，共话医疗科技“风向标”。

“作为上海建设具有全球影响力科创中心的核心力量，张江汇聚了丰富的创新策源力量、优秀人才和产业资源。如今，张江正通过营造一流的创新生态，打造国际化的产业创新集群，推动全球科技创新协作。张江集团的资源配套优势与西门子医疗的行业网络优势相结合，我们相信通过此次论坛，各方将携手加速产业链和创新链的深度融合，为张江创新生态建设注入新的动能，积极推进医疗健康产业的高质量发展。”张江集团党委书记、董事长袁涛在论坛上说。

据了解，西门子医疗与张江集团以本次论坛活动为交流载体，发挥各自的产业和资源优势，携手“政、产、学、研、医、投”多方力量，共同构建创新转化平台，架接各方资源，以期打通研发、孵化、转化、投融资服务等关键环节，促进医疗前瞻性技术的临床转化与商业化落地，推动医疗科技行业的高质量发展。

“依托行业领先的科技和产品优势，西门子医疗始终致力于在中国推进‘更有意义、更深层次’的创新。”西门子医疗大中华区总裁王皓介绍，“今天我们着力建设的创新转化平台，也是西门子医疗本土创新生态圈的一部分。始终不变的是我们坚持‘以客户为中心’，既能及时响应中国客户快速变化的需求，又能够灵活根据临床反馈加快创新产品的商业化落地。”

活动现场，嘉宾围绕中国临床创新需求、高校在医工转化中的定位、科研成果转化中的政策要点、创投助力医学创新等角度分享了当前医疗科技创新现状及医工转化的重要性。在圆桌讨论和医工结合研讨会上，来自医院、高校、政策、资本、产业的十余位嘉宾围绕如何促进医工融合、如何促进海外创新项目加速落地中国、如何让中国优秀创新项目走向国际等话题展开深入交流，分享医工结合的实践经验，探索科技成果转化的可持续发展路径。

此外，在大会期间，以主题路演形式进行的四场分论坛为初创企业提供了展示研发成果、激发创新畅想、迸发创新活力的舞台。聚焦医学影像、体外诊断、介入治疗、癌症诊疗四大医疗器械领域，26家国内外初创企业通过西门子医疗上海创新中心、德国医谷、社会招募渠道受邀参与了路演，接受了相关领域专家对项目发展策略、技术趋势等方面的现场点评和专业意见，并有机会与研发、产品孵化、商业化落地等产业链各环节的潜在合作伙伴形成资源对接，有机会实现创新成果的加速落地。

据了解，截至目前，西门子医疗在中国已拥有四大研发生产基地、两大创新中心，已与中国头部科研院校与机构、国家医学中心、区域医疗中心等各方展开深入合作，持续推动医工转化，仅在2022年就共同发起超300个合作项目。启用仅一年多的西门子医疗上海创新中心已与超过150家生态伙伴建立合作关系，累计赋能企业40余家，并有超过30个合作项目正在进行中。

“随着‘国智创新’战略布局的持续深化，西门子医疗携手产业链上下游的合作伙伴，联合张江集团的优质资源，不断促进国内外医疗科技产业创新资源的集聚，加速技术转化和产业化的进程，推动提高医工转化效率，助力‘健康中国2030’。” 王皓说。