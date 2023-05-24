国家食品安全风险评估中心举办食养指南开放日活动

人民网北京5月24日电 （记者杨迪）今日，国家食品安全风险评估中心在北京举办食养指南媒体公众主题开放日活动，并对《成人高脂血症食养指南（2023年版）》等四项食养指南进行分享解读。

据介绍，近年来，我国居民营养状况持续改善，但仍存在油、盐摄入过多的情况。例如，烹调油平均每人每天摄入43.2克，超过推荐量（25-30克）一半左右，营养相关慢性疾病易发、多发，全国罹患高血压（2.5亿）、血脂异常（4.0亿）、糖尿病（1.2亿）的人数高达数亿，成为影响群众健康和经济发展的突出问题和风险因素。

为顺应广大群众吃得健康的迫切需求，2022年以来，国家卫生健康委组织中西医各领域近百名专家，编制了《成人高脂血症食养指南（2023年版）》《成人高血压食养指南（2023年版）》《儿童青少年生长迟缓食养指南（2023年版）》《成人糖尿病食养指南（2023年版）》，这四项食养指南充分发挥现代营养学和传统食养结合的优势，将食药物质、新食品原料、地方特色食品融入合理膳食中。

在主题分享环节，来自中国疾病预防控制中心营养与健康所、国家食品安全风险评估中心、中国营养学会、中国中医科学院广安门医院等单位参与起草食养指南的专家，围绕成人、儿童青少年、三高人群等食养话题进行讲解，并同与会媒体和公众代表互动交流。

活动期间，还精心设计了以食养、营养标签、合理膳食等为主题的趣味互动游戏。希望全社会全人群能够参考指南推荐内容，结合自身情况，合理搭配日常膳食，养成良好饮食习惯，辅助预防和改善慢性病。同时，推动食堂、餐厅等用餐场所研究推出适合不同需要、不同口味的低盐、低油、低糖菜谱，方便群众选择，既要健康，又要防止浪费，让权威实用的科学知识和技能飞入百姓家，让食养更好地运用在家庭健康中，成为每个人身边的良医。

附件：1.成人高脂血症食养指南（2023年版）

2.成人高血压食养指南（2023年版）

3.儿童青少年生长迟缓食养指南（2023年版）

4.成人糖尿病食养指南（2023年版）