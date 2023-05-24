专家建议：积累更多防治经验 贡献出中青年更大力量

“要在患者服务方面做到一流，临床研究做到前沿，基础研究做到精准，这才是真正的‘好医生’。”近日，作为2023年人民好医生系列活动重点工作，第三届“人民好医生·金山茶花计划”近期正式启动。在第三届“人民好医生·金山茶花计划”胃癌领域审议会上，与会专家就胃癌诊疗现状、防治工作以及中青年人才培养等多个话题进行了交流分享。

会议现场

免疫治疗有突破 胃癌诊疗更精准

“由于胃癌较为特殊，且存在免疫抑制性，为胃癌治疗和临床研究带来了一些困难。”北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任、I期临床试验病房主任沈琳表示，胃癌不仅仅是消化器官，也具有内分泌功能，维护体内免疫微环境，调节肠道菌群。胃的不同部位具有不同的生理功能，肿瘤所处位置的生长环境也不同，基于多方因素影响，胃癌的生物学行为较为复杂，在治疗和临床研究中也面临一些困难。

据沈琳介绍，近年来，消化系统肿瘤在治疗方面取得了一些新进展。其中，免疫治疗联合化疗在食管癌和胃癌的一线治疗中的应用、胃肠肿瘤的精准治疗以及胃癌的综合治疗新进展，都是消化道肿瘤防治领域出现的新突破。不仅进一步提升了患者生存质量，针对突变靶点的创新也让胃肠肿瘤的治疗更加精准。

北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任、I期临床试验病房主任沈琳

“胃癌的免疫治疗开启了一个新里程。”北京大学国际医院院长梁军说，近年来，随着胃癌研究的不断深入，在不少国内企业的参与协作下，揭开了胃癌免疫治疗的“序幕”。当前不少创新药品被纳入医保和药品集采，进一步提升了创新药的可及性，满足了更多胃癌患者的需求。

国内外存在差异 早诊早治是关键

“早诊早治是我国肿瘤防治中非常受关注的一件‘大事’。”梁军说，当前我国在胃癌早筛方面仍需进一步加强相关工作，这也是当前我国胃癌晚期患者比较多的主要原因。

青岛大学附属医院大外科主任周岩冰介绍，例如在日本、韩国，肿瘤筛查项目相对比较完善，高风险人群每年都可以进行一次筛查，以便发现早期胃癌患者。早期胃癌治疗方法较为简单且预后效果比较好。“我国目前只有较少部分癌症患者属于早期胃癌，我们希望根据我国胃癌患者人群特点，尽早开展筛查工作，进一步提升全民防癌理念，尽早发现早期病变”。他认为，我国大部分胃癌患者HP（幽门螺旋杆菌）感染呈现阳性，这与我国不分餐的饮食习惯息息相关，因此消除HP感染是胃癌防治的基本工作。

搭建展示才华平台 贡献更大中青力量

“人民好医生·金山茶花计划”已连续开展三年，周岩冰说，在项目开展的三年间看到了大批优秀的中青年医生被发掘出来。他认为，年轻一代医生不仅要有临床基础经验，更需要有深厚的技术研究背景。“服务患者做到一流，临床研究做到前沿，基础研究做到精准，这是我认为入选‘人民好医生·金山茶花计划’的中青年医生应具备的条件。希望通过‘人民好医生·金山茶计划’这一平台，让更多有思想、有作为的中青年医生可以真正成为患者心目中的好医生。”

“在胃癌防治领域，中青年医生任重而道远。”周岩冰说，近年来，随着越来越多大规模、多中心研究的开展，吸引着不少中青年医生积极参与其中，贡献了自己的临床经验，不仅为临床实践提供了高级别的循证医学证据，也让更多中青年医生获得了锻炼和培训的机会。

梁军说，“人民好医生·金山茶花计划”为中青年医生搭建了展示的平台，也进一步促进了中青年医生的成长，要进一步鼓励中青年医生深入研究与创新，在未来癌症诊疗方面发挥更重要的作用。中青年医生是我国癌症防治中的新生代力量，他们也将更有活力、更有能力助力癌症早筛、早诊、早治工作的推动与开展。（周璨晨）