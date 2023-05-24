发展养老服务要用好“互联网+”平台

据北京市委社会工委和市民政局介绍，5月24日举办第一届北京养老服务行业发展四季青论坛。论坛当日，“北京养老”Logo将正式亮相，并现场展示专门打造的综合为老服务平台——北京养老服务网，该平台及配套的App、微信小程序预计今年6月份正式上线。（5月23日《北京青年报》）

我国老年人口数量多，人口老龄化速度快。截至2022年底，全国60周岁及以上老年人超过2.8亿，占全国总人口的19.8%。据测算，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%，进入中度老龄化阶段。

从宏观来看，随着老年人口持续增加，人口老龄化程度不断加深，养老服务也面临严峻的挑战。就微观而言，我国老年人大多数都在居家和社区养老，形成“9073”的格局，即90%左右的老年人都在居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老，3%的老年人入住机构养老。因此，居家养老问题是养老工作面临的主要矛盾。

近年来，各地持续推动居家社区养老服务改革，探索建立家庭养老床位，提供助餐、助浴、助洁、助医、助行、助急“六助”服务，同时，出台土地供给、税费优惠、财政补贴等优惠扶持政策，推动养老服务市场全面放开，满足老年人多元养老需求。不过，信息不对称仍在一定程度上制约了养老服务的提升。一方面，一些老年人由于行动不便，信息闭塞，不清楚能够从国家、社会得到什么样的服务保障；另一方面，养老服务不能精准掌握老年人的实际需求，服务供给的针对性和有效性有待进一步提高。

在这一背景下，北京市民政局积极开发搭建全市综合为老服务平台——北京养老服务网，打造了集供需对接、政策宣传、养老地图、养老助餐、人才管理、京津冀协同共享等功能于一体的数字化平台。北京养老服务网及其App、微信小程序的上线，有望解决供需“信息不对称”的难题。社区养老服务机构能够提供哪些服务，在哪里可以吃上老年餐桌的可口饭菜，老年人通过平台可以一目了然，大大方便了他们的生活。老年人都有哪些所思所盼，居家养老服务还存在哪些难点痛点，有关部门可以通过平台一网打尽，真正把服务送到老年人的心坎上。

此外，针对不少老年人不会上网、使用智能手机，面临“数字鸿沟”的问题，2020年11月国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》，部署推进互联网应用适老化改造。在推进这项工作的过程中，一些手机App适老化改造“走形不走心”，效果并不十分理想，且普及率尚低，被不少老年人诟病。鉴于此，将作为专业化平台的北京养老服务网及其App、小程序打造成为适老化应用示范样本，尤其值得期待。

中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，要求提升基本养老服务便利化可及化水平，“加强信息无障碍建设，降低老年人应用数字技术的难度，保留线下服务途径，为老年人获取基本养老服务提供便利”。各地各部门应充分运用好“互联网+”平台，实现“数据多跑路，群众少跑腿”，不断提升老年人对养老服务的知晓度、参与度、满意度，不断增强老年人的获得感、幸福感、安全感。