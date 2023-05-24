误食剧毒蘑菇或将有解药

5月22日，科技日报记者获悉，中山大学药学院（深圳）王巧平教授团队和中山大学药学院万国辉教授团队为致死性蘑菇——毒鹅膏菌中毒，找到了一种潜在新的治疗药物。相关研究成果发表于国际学术期刊《自然·通讯》。

毒鹅膏菌长得很低调，乍看起来与普通无毒蘑菇颇为相似，因此很容易被误食。毒鹅膏菌又叫“毒伞”，产生剧毒成分“α-鹅膏蕈碱”（AMA）。α-鹅膏蕈碱对人的致死剂量可低至0.1毫克/千克，而一个单独的毒鹅膏菌中α-鹅膏蕈碱的含量就达15毫克，也就是说，误食一株毒鹅膏菌就足以使一个成年壮汉死亡。

“鹅膏蕈碱中毒会引起急性肝损伤等一系列症状。目前主要临床治疗方法包括洗胃、催吐和非特异性的药物治疗等。由于其毒理机制不明，因此目前缺乏特效解毒药物。”王巧平介绍。

对此，王巧平表示，科研团队采用全基因组CRISPR筛选技术与虚拟药物筛选技术相结合的研究策略，发现一种诊断试剂吲哚菁绿有望治疗毒鹅膏菌中毒。

“我们通过全基因组CRISPR筛选技术来寻找药物开发的蛋白靶点。我们用α-鹅膏蕈碱测试基因敲除细胞库，找出那些特定基因被敲除后可在毒素的压力下存活的细胞，并富集这些存活细胞的DNA进行测序，进一步通过生物信息学分析，从而找出毒素杀死细胞所需的基因和信号。”王巧平说。

研究团队发现STT3B蛋白及其所在的糖蛋白修饰通路对α-鹅膏蕈碱的细胞毒性至关重要。N-聚糖合成抑制剂和STT3B的敲除，均能很好地减轻α-鹅膏蕈碱的细胞毒性。

接着，研究团队开始研发STT3B抑制剂，使用分子对接技术虚拟筛选美国食品药品监督管理局（FDA）批准的药物分子库，找到了34种潜在STT3B抑制剂。随后，他们在细胞中对这些候选药物进行了体外功能验证，发现吲哚菁绿（ICG）可以很有效地阻止α-鹅膏蕈碱引发的细胞死亡，减轻毒素对小鼠肝脏类器官的损害作用。

最后，研究团队通过小鼠实验来验证吲哚菁绿的治疗效果。他们给小鼠注射一定量的α-鹅膏蕈碱，然后在不同时间点给予吲哚菁绿治疗，发现在注射α-鹅膏蕈碱后1—4小时给予吲哚菁绿，药物可以有效地减轻小鼠的中毒症状。

王巧平谨慎地表示，目前还不确定吲哚菁绿是否在人类体内具有类似的效果，这需要更多的临床证据。