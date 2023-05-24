当地时间5月21日，第76届世界卫生大会在瑞士日内瓦开幕，本届大会的主题是“世卫组织成立75年：拯救生命，推动人人健康”。

会议期间，本届大会副主席、国家卫生健康委副主任曹雪涛介绍，长期以来，中国始终坚持“人民至上、生命至上”理念，坚持把人民健康摆在优先发展的战略位置，全面推进健康中国建设，不断深化医药卫生体制改革，经过不懈努力，建成了世界上规模最大的医疗卫生服务体系，为居民提供全方位、全周期健康服务，90%的城乡家庭15分钟内能到达最近医疗点。建成了世界上最大的医疗保障体系，基本医疗保险覆盖13.6亿人，覆盖率稳定在95%以上，医疗保障能力不断提升。聚焦重点人群推进健康中国行动，重点满足妇幼、老年人等重点人群健康需求，实施健康扶贫工程，累计帮助近1000万因病致贫家庭成功脱贫。中国的人均预期寿命从新中国成立时的35岁增长到2021年的78.2岁，消灭了天花、脊灰、疟疾等传染病，主要健康指标居于中高收入国家前列。

曹雪涛表示，中国践行人类命运共同体理念，一直用实际行动推动发展中国家人人健康，促进健康公平可及。今年适逢中国政府向发展中国家派遣医疗队60周年，60年来，中国向全球76个国家和地区累计派出医疗队员3万人次，诊治患者2.9亿人次，增进了世界人民健康福祉。中国致力于团结协作、携手抗疫，向世卫组织捐款5000万美元、向新冠疫苗实施计划捐赠1亿美元，向34个国家派出38批抗疫专家组，向全球120多个国家和国际组织提供超过22亿剂疫苗，有力支持了发展中国家抗击新冠疫情。

曹雪涛指出，中国积极参与世卫组织等卫生领域国际组织和合作机制的工作，坚定支持世卫组织在全球卫生事务中发挥领导协调作用，主动分享中国卫生健康事业发展的最佳实践。2016年成功与世卫组织共同举办第九届全球健康促进大会；近年来在世卫大会主推并通过儿童安全用药、传统医药等多项决议，并牵头举办卫生体系、健康扶贫等多个主题边会；目前有5支国际应急医疗队获得了世卫组织认证；成功通过世卫组织疟疾消除认证，中国疟疾防控经验被纳入世卫组织技术指南；传统医学也被正式纳入最新《国际疾病分类》（ICD-11）体系。这些举措都为促进全球健康提供了中国方案，贡献了中国力量。

曹雪涛表示，中国高度赞赏世卫组织75年来在全球卫生治理体系中发挥的重要领导作用，感谢世卫组织为推动全民健康覆盖、改善健康公平所做的杰出努力，将继续坚定支持世卫组织的领导协调作用。中国愿继续同国际社会一道，积极推动卫生健康交流合作，推动构建人类卫生健康共同体。

据悉，在为期10天的大会期间，与会代表将审议世卫组织在全球卫生应急架构中的关键作用，审查去年的进展、成就和挑战，以及世卫组织工作关键支柱的未来优先事项，包括全民健康覆盖、突发卫生事件、改善健康和福祉等。