人民健康“五进”关爱服务计划走进中邮保险

5月18日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进中邮人寿保险股份有限公司，在中国邮政集团直属机关、中邮保险直属机关工会和邮储银行直属机关工会的大力支持下，通过健康咨询、健康生活互动体验等多样形式，为广大职工送去关爱和健康服务。

活动现场，职工们争相体验智慧中医辨证检测仪、眼底照相机、血压仪、心理健康状态自测、体检一体机、智能计数呼啦圈等多种健康设备，沉浸式享受健康关爱服务。在营养膳食专区，职工们驻足品尝各式有机水果、有机蔬菜等营养健康食品，互相讨论健康饮食相关科普知识，直言活动帮助自身矫正了很多饮食误区，受益良多……

为帮助缓解职工日常工作生活中的压力，活动设置了“健康咨询”环节。针对常见的心理压力、情绪对健康的影响、身心疾病发病的影响因素，北京大学第六医院副研究员范肖冬范肖冬以运动、饮食、用药、沟通、寻求社会支持等多种应对手段，详细回答了如何做好自我心理减压、有效疏导等问题；首都医科大学附属北京中医医院推拿科主治医师阴祖新仔细为每一位前来咨询的职工进行中医把脉、推拿理疗等服务，同时，还为职工讲解办公室常见的亚健康疾病理疗和健康保健知识，生动细致、贴近实际的讲解，让前来咨询的职工对身体调适的原则方法有了更加清晰的认识和理解。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，助推各地各单位“我为群众办实事”常态化、长效化。