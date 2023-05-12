近日，很多人在朋友圈看到了一则暖心的消息——江苏省江阴市一名女护士在路边救人。据人民日报微信公众号报道，这名救人的“白衣天使”名叫李丽，是江阴市人民医院急诊医学科的一名80后护士。

5月3日20时左右，李丽开车途经高巷路。她看到一群人围在路口，觉得有点不对劲，于是将车速放缓，靠近去看。结果发现有名红衣女子躺在地上，旁边还有一滩鲜血，远处停着一辆电动车。李丽马上将车靠在路边，让自己的两个孩子先留在原地等待，她则跑了过去，朝大家喊道：“让一下，我是护士，让我来！”

凭借多年的临床经验，李丽在有限的医疗条件下查看了伤者意识、瞳孔情况，随后检查了伤者呼吸、脉搏……经初步检查后，李丽判断伤者可能有颅内损伤。她立刻为伤者进行了压迫止血，并保证伤者气道通畅。在进行急救的同时，李丽还用电话联系了自己在急诊医学科当班的同事，告知患者情况，并请他们做好准备。

周围围观的群众也前来帮忙。一名路人协助李丽帮患者躺好，防止因呕吐引起窒息；附近门店的老板，为伤者放置了路障，避免造成二次伤害。

直到将伤者安全送上救护车，李丽才顾得上自己的两个孩子。而目睹了妈妈救人全过程的孩子们，第一句话就说：“妈妈你真棒！”

经医院救治，目前受伤女子已脱离生命危险。很多网友为李丽点赞。李丽却说：“我是急诊科护士，我的工作就是挽救生命，不分场合。不管现在还是以后，我都会这样做！”

网友“国城”留言说：“见义勇为，医者仁心！”网友“启文”说：“孩子说‘妈妈你真棒’，这是最好的言传身教，这样的妈妈也是孩子最好的榜样。”