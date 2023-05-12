持续健全养老服务人才培养体系

期待多方共同努力下，养老事业和产业人才供得上、留得住、干得好，托起老人们的幸福晚年

加强养老服务技能培训、引导中高职院校毕业生从事养老服务工作、评选“最美养老护理员”增强荣誉感……前不久，全国养老服务工作表彰暨养老服务人才队伍建设推进会议在河南郑州举行，有关专家、业内人士围绕完善养老服务体系、推进人才队伍建设等展开热议，积极建言献策。

近年来，我国大力发展养老事业和养老产业，不断强化对老年人的兜底保障。退休人员基本养老金连年上涨，个人养老金、商业养老金等制度落地实施，充实养老“钱袋子”的制度供给愈加丰富；各类养老服务机构和设施不断增加，老年人居家适老化改造项目加快实施，养老“硬条件”日益完善。方方面面的积极进展，为百姓安享幸福晚年创造有利条件，老有所养更可期待。

也要看到，养老事业是一项重要、复杂的民生工程，推进养老服务高质量发展，仍有一些亟待补齐的短板。比如，随着我国老龄人口占比的提升，与百姓养老需求相比，养老服务人才供给还有不小差距，存在总量不足、专业化水平不高、待遇保障水平低等问题。

国家实施积极应对人口老龄化战略，加强养老服务保障，加强养老服务人才队伍建设，建立健全激励保障体系，对于缓解养老服务人才短缺、提升养老管理服务水平、加快养老服务业发展具有重要意义。从实际情况看，扩大养老服务人才供给，可以在“进得来”“留得住”上多下功夫。

进得来，要持续健全养老服务人才培养体系，扩大培养规模，形成高效的人才输送渠道。一方面，要在不同层次教育中拓展专业设置，全面覆盖养老机构管理、老年康复护理、康复用具研制等相关领域，扩大养老服务人才培养规模。另一方面，要激励调动更多经营主体参与其中。比如，养老服务与保险业务关联度高，不少保险机构正深度涉足养老产业，通过加强校企合作、建设实训基地等方式推动相关人才培养。未来，应及时总结推广有效经验，出台相关激励政策，进一步挖掘社会力量在养老服务人才培养方面的潜力。

留得住，要让养老事业和产业更有吸引力，形成稳定的专业人才队伍。实现这一目标，要进一步增强从业人员的职业认同感。一方面，要让职业成长通道看得见、摸得着，通过建立健全职业技能等级体系、晋升通道，激发从业人员成长成才、干事创业动力。另一方面，也要着力改善养老服务人员的收入待遇，逐步完善相关从业者的薪酬激励机制，给予适当补贴扶持等，同时在全社会厚植尊老、敬老的良好氛围，提高养老服务人员的自豪感与社会认同感。

值得一提的是，养老人才供给不仅要实现量的增长，也要推动质的提升。近年来，各地纷纷举办养老服务技能竞赛，发挥榜样带动作用以赛促训，取得良好效果。不少经营主体也主动优化培训课程项目，提升从业人员技能水平。未来，有关部门、经营主体、从业人员等多方面应各尽所能，合力实现养老服务整体水平提升。

“人人都会老。”养老事关千家万户的切身利益，期待多方共同努力下，养老事业和产业人才供得上、留得住、干得好，托起老人们的幸福晚年。

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 19 版）