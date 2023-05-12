精细管理，让群众更方便

通过绣花般的细心、耐心、巧心，不断提高城市管理水平

在城市公园的绿树掩映中，一座座中式庭院风格设计的建筑，成为福建省宁德市市民“网红打卡点”。这些由老旧公厕改造而成的城市驿站，因其环境整洁、设施完善、功能多样，为群众带来便利。

虽是“小空间”，却能提供“大方便”。除男女卫生间、无障碍设施和母婴室等满足群众基本需求外，驿站还配备了沙发、饮水机、手机充电点、电视机和覆盖无线网络的多功能休息室，最大限度为民服务。为强化日常维护，当地城市管理部门还对中心城区驿站实行“一站一干部”制度，进行日常监督，联系方式上墙，落实管理责任，响应群众诉求。

在公共设施建设中，要以满足群众需求为出发点和立足点。就以建设城市驿站来说，要处处为群众考虑。在前期规划中，针对区域人群特点，精细化选点。在设计和改造中，新建小区年轻人较多，驿站中母婴室等设施就应再丰富一些；老旧小区老年人不少，驿站中的休息空间就要再完善一些。在建成运营后，要方便大家使用，可以开发微信小程序等数字化手段，通过地图定位自动显示周边驿站，市民点击图标即可前往……只有把工作做优做细，才是真正践行“以人民为中心”的城市治理理念，才能获得广大群众的点赞。

近年来，像多功能城市驿站这样的民生设施、民心工程越来越多。老旧小区改造注重补齐设施短板、满足多样需求，居民生活环境得到改善；数字化转型扎实推进，“一网通办”让数据多跑路，让居民少跑腿；唤醒家门口沉睡空间，建设“口袋公园”、休憩座椅……这些无不传递着城市对居民的尊重和暖意。

城市关爱市民，市民就会热爱城市。更整洁的环境、更完善的设施、更便捷的服务，会增加市民内心的认同感，提升日常行为的文明度。在城市驿站中，笔者就听到有市民这样感慨：“在这么整洁的地方，怎么好意思有不文明行为？”城市“硬环境”的显著优化，无形中促使市民文明素养“软实力”的增强。

城市管理应该像绣花一样精细，通过绣花般的细心、耐心、巧心，不断提高城市管理水平。只有在提升精细度上下足功夫，才能为市民提供更快捷与优质的服务，让大家的生活更舒适、更舒心。

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 14 版）