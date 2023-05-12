致敬白衣天使  守护人民健康

5月12日是国际护士节，今年的主题是“发展护士队伍 改善护理服务”。党的十八大以来，我国护理事业快速发展，护士队伍持续壮大。广大护理工作者始终坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，为健康中国建设注入强大动力。

近年来，在中央文明办、国家卫生健康委发布的“中国好医生、中国好护士”月度人物中，涌现出一批又一批“中国好护士”模范人物，展现了新时代护理工作者的风采。

坚持人文关怀，改善护理服务

24小时不关机，抢救患者随叫随到……这是山西医科大学第二医院护理部副主任、主任护师张颖惠的工作常态。从事护理工作30余年，她先后获得全国优秀共产党员、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人等荣誉称号。

“我们的工作不仅是每天看看监护仪、呼吸机、输液泵，更重要的是用爱心、耐心去关爱每一个患者。”在工作中，张颖惠常常跟年轻护士们这样讲。

随着群众的护理需求日益多元化、差异化，持续改善护理服务、提升患者就医体验，成为一个新的课题。近年来，广大护理工作者进一步为患者提供医学照顾、病情观察、健康指导、人文关怀等护理服务，让护理工作更加贴近患者、贴近临床、贴近社会。

重庆医科大学附属第二医院护理部主任甘秀妮倡导“全人、全程、全心”的护理理念。她认为，“全人”即关注患者的生理、心理、社会全方位需求；“全程”即通过全病程管理模式，满足患者最终的照护需求；“全心”即热心、耐心、细心、精心、责任心，为患者提供更优质安全的护理服务。

甘秀妮说，护理团队既要提供细致入微的服务，也要努力提高专业技能。例如，根据患者病情的轻重缓急，以及对患者自理能力的评估，给予不同级别的护理。

奋战抗疫一线，守护人民健康

疫情发生后，广大护士义无反顾、逆行出征，白衣执甲、不负重托。

在支援湖北抗疫医疗队中，有辽宁省辽阳市中心医院急诊急救部主任、主任护师赵洪露的身影。支援武汉期间，她身兼数职，工作起来风风火火。

在武汉雷神山医院，赵洪露担任重症护理组副组长和康复护理组副组长，她每天与病毒赛跑，带领队员以最快速度将设备仪器、药品和防护物资布置妥当，仅用24小时便正式接收患者。在她的引领下，16名医护人员火线递交入党申请，4名入党积极分子火线入党。

“时刻准备着！”这是浙江省人民医院护理部副主任石爱丽始终秉持的信念。她参与组建了华东地区第一支国家紧急医学救援队，多次参与各类灾难的紧急医学救援任务，在重大灾害救援现场，争分夺秒，倾力抢救。

重庆市人民医院关节脊柱外科副护士长孙顺霞多次投身紧急任务中。自2009年开启护理职业生涯以来，她刻苦钻研，快速成长为一名业务骨干。

在一次“万米高空紧急救援”行动中，她展示了中国医护人员的风采。2017年，孙顺霞被选定为中国第二批援巴巴多斯医疗队队员。医疗队乘坐航班时，同机一名外国女乘客突然出现呼吸困难症状，机组人员向医疗队发出了紧急求助。孙顺霞和同队麻醉科医生迅速反应，明确诊断其为哮喘发作，为乘客实施吸氧及支气管扩张吸入剂使用，顺利稳定了患者病情。

发扬职业精神，拓展专业领域

勇于拼搏、不断创新，广大护理工作者发扬职业精神，拓展专业领域，坚守在维护人民健康的第一线。

“护士不只是打针发药。”孙顺霞说，护士也可以临床、科研并重。她曾多次组织院内学术讲座和科研工作坊，积极推动护理信息化建设；还经常参加义诊活动，把健康送到群众身边……

自参加工作以来，孙顺霞不断提升业务能力，不仅完成护理专业的研究生学习，屡次被患者评为最满意护士，还获得国家级专业竞赛奖项2项，并主持省部级课题2项，发表论文17篇，科研成果获得国家级科技奖。

在辽宁省辽阳市中心医院，赵洪露在担任护理部主任期间，形成了一套独具特色的管理方法，编写了《辽宁省辽阳市中心医院护理管理汇编》，细化分级护理标准和服务内涵，让广大患者受益。任职急诊急救部主任时期，她推行“急诊患者未到、信息先到、协同救治”的模式，持续完善24小时绿色通道，使更多急诊患者得到及时治疗。

石爱丽团队在全国率先探索开展急诊“先抢救后付费”服务流程，通过信息化手段，探索急救新技术、创设急救新模式。作为浙江省急救指挥中心办公室副主任，她还积极参与基于5G云平台“浙里急救”应用的创新开发，该项目入选浙江省数字化改革第二批“最佳应用”。

新时代，新征程。广大护士用实际行动践行了敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神，不愧为守护人民健康的“白衣天使”。

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 06 版）