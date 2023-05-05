沙尘已散，这些谣言也该翻篇了

人间四月天，本应是“春风花草香”，不过今年很多人的春天记忆却是“惊风击面黄沙走”。与此轮沙尘天气一样让人心烦的，还有五花八门的谣言。

“青海发现野生大熊猫”“退林还耕导致沙尘天气频现”“免冲洗洗手液可灭活诺如病毒”“所有无糖食品都会引起腹泻”……今天科技日报记者就对4月谣言逐一进行盘点，帮您拨开迷雾、寻找真相。

青海发现野生大熊猫？

真相：大熊猫视频拍摄于四川雅安

4月初，一条“青海发现野生大熊猫”的视频在多个社交平台流传。视频中，一只大熊猫在山坡上爬行。发布者在视频中标注了发现地点——青海省沙柳河。

此前青海几乎从未有过发现大熊猫的记载，故此视频一经发出便引起热议，“青海发现野生大熊猫”的消息也在朋友圈被大量转发。

有些网友表示疑惑，大熊猫是如何跑到青海高原上的？这会不会是一次造假事件？

对此，青海省林业和草原局相关工作人员在接受采访时表示，我国大熊猫主要分布在四川、陕西和甘肃的白水江一带，它们主要以食用箭竹等竹子为生。青海不生长竹子，因此可以判断视频中的地理位置不是青海。

“青海没有任何野生大熊猫的生活记录，并且已知野生大熊猫分布记录的位点都离青海特别远，青海不存在野生大熊猫的任何适宜栖息地。”山水自然保护中心保护主任赵翔在接受采访时说。

随后，原视频的拍摄者玛禅南加也进行了辟谣。他表示，他于2022年12月21日在自己的微信朋友圈以及短视频账号发布了这条视频。视频拍摄于四川雅安宝兴县境内的达瓦更扎景区，当天他拍到了野生大熊猫。

退林还耕导致沙尘天气频现？

真相：沙尘暴出现与多因素有关

今年春季，沙尘天气频频来袭，这让不少人疑惑：我国多年坚持在西北地区大规模植树造林为什么依然阻挡不住南下的风沙？于是，网络上就出现了各种揣测，其中就包括这样的声音：一些地区推行退林还耕是沙尘卷土重来的原因。

对此，天津农学院园艺园林学院林学系讲师马闯明确表示，退林还耕与沙尘暴出现无必然联系。

“根据规定，当前退林的耕地主要是重要农产品生产用地、中地产田、高标准农田、蔬菜基地以及国家规定的其他永久农田。可见，这些土地往往是一些过度绿化侵占的耕地，本来是不宜造林的。退林还耕并不是把所有的林地都改成耕地，也不会因此减少林地面积。”马闯说。

如果不是退林还耕惹的祸，那么最近为何会频现沙尘天气？

“产生沙尘天气主要有三个条件：地表裸露且干燥、强劲的大风天气以及局部地区不稳定的大气层结。”马闯介绍，近期蒙古国和我国北方地区降水偏少，植被返青时间推迟，不能有效覆盖地表，短期升温又使沙尘进入大气环流，随冷空气南下，就形成了频繁的沙尘天气。

马闯解释，沙尘随着大气环流在经过我国西北干旱、半干旱地区时，沿途会有所补充。然而，近年来这种补充效应变得越来越弱，这主要归功于我国“三北防护林”体系的建设。

“从上世纪70年代末开始的‘三北防护林’治理荒漠化工程，已完成造林面积达3174.29万公顷，极大地降低了沙源地的起沙概率，为我们筑起绿色‘长城’。”马闯表示。

他说，截至2022年底，我国森林面积达2.31亿公顷，森林覆盖率24.02%。特别是党的十八大以后，我国森林质量得到显著提升。退林还耕并不是简单地把林地变成耕地，而是更好地坚持宜林则林、宜耕则耕，充分考虑立地条件，保证森林的高质量发展，发挥其更大的生态效益。

“事实上，在面对像沙尘暴这样具有典型地区性特点的气象灾害时，我国一直在努力贡献自己的力量。全球极端天气问题不是一两个国家所能应对的，环球同此凉热，各国应该加强合作。”马闯说。

免冲洗洗手液可灭活诺如病毒？

真相：只有含氯消毒剂对其有效

近期，我国一些省市发布通告——诺如病毒进入高发期。为了避免感染诺如病毒，网上流传着不少“温馨提示”，其中就包括“免冲洗洗手液可灭活诺如病毒”。

对此，天津市滨海新区呼吸专业委员会委员纪明锁表示，诺如病毒生命力极强，在0—60摄氏度内均可存活，能在物体表面存活2周、在水中存活2个月以上。酒精、消毒纸巾和免冲洗洗手液对诺如病毒均无效。

诺如病毒属于杯状病毒科，是引起急性胃肠炎的常见病原体之一。诺如病毒潜伏期很短，通常只有12—48小时。感染后，最常见的症状是腹泻和呕吐，其次可能出现恶心、腹痛、寒颤、肌肉痛、畏寒、发热等症状。儿童和成年人均可发病。

“虽然诺如病毒感染引发感染性腹泻是自限性疾病，一般患病后两三天即可自愈，但其传染能力非常强，传播途径也很多样。”纪明锁介绍，接触被病毒侵染过的物品；近距离接触患者的呕吐物、粪便或其产生的气溶胶；食用、饮用被病毒污染过的食物和液体等均可被感染。

纪明锁提醒，目前只有使用较高浓度含氯消毒剂（有效氯浓度需达到5000—10000毫克/升）才能有效灭活诺如病毒。除此之外，想预防就要防止“病从口入”，要勤洗手；水果和蔬菜在食用前也要认真清洗；病毒高发期尽量别去人口密集的地方。

所有无糖食品都会引起腹泻？

真相：与体质和代糖种类有关

无糖食品有甜甜的味道但所含热量却很低，因此颇受减重人群的欢迎。然而，有人称无糖食品有一个大“坑”——吃了就会引起腹泻。

对此，天津科技大学食品科学与工程学院教授王浩表示，无糖食品指的是没有添加蔗糖或葡萄糖的食品，对应的人群是血糖失稳或需要控制碳水摄入的人。很多无糖食品会添加代糖，代糖种类很多，不是所有代糖都会引起腹泻，引起腹泻的主要是糖醇类，如麦芽糖醇、山梨糖醇、木糖醇、赤藓糖醇、异麦芽酮糖醇和乳糖醇等。而且每个人对糖醇的耐受量不同，有人即便食用糖醇类无糖食品也不会发生腹泻。

“糖醇类代糖之所以会引起腹泻，主要是由于代糖是一种具有甜味的碳水化合物，它在人体里被代谢的方式和糖是截然不同的。”王浩解释，糖醇因为不能被人体完全吸收，会滞留在肠道中，增加肠道内的渗透压，让堆积在结肠里的粪便水分增加。肠道中的微生物也“喜欢”糖醇，因此微生物大量发酵使得肠内产生大量气体。在水分和气体的双重作用下，就会引起腹泻。

不同的人对于糖醇的耐受量也不同，儿童的耐受度相对低，体重60公斤的成年人每天摄入超过48克麦芽糖醇才可能出现腹泻，而儿童摄入15克就可能出现腹泻。

“同一个人对于不同代糖的耐受度也不一样。根据我国糖果相关标准，异麦芽酮糖醇一次用量不得超过25克，而乳糖醇一次用量不得超过5克。”王浩表示，常见的添加在饮料中的代糖，以阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖、甜菊糖苷为主，它们通常不太容易引起腹泻。（记者 陈 曦）