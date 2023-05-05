辨五谷  养脾胃（中医养生）

中医认为，五谷性味平和，补益脾胃。《黄帝内经》记载了“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气”的膳食搭配原则。传统上，五谷指稻（水稻、大米）、黍（黄米）、稷（又称粟，即小米）、麦（小麦）、菽（豆子）；而现在，五谷泛指各种谷类食物。寓医于食，五谷能入药防病，又各有特点。

大米中的粳米，性味甘平，补气健脾和胃、除烦渴，适合营养不良、慢性胃炎、肠炎人群。米糠层的膳食纤维有助于胃肠蠕动，防治便秘、痔疮。平时可用粳米煮粥、做糕点，但粳米热量较高，糖尿病患者不宜多食。

黄米富含蛋白质、碳水化合物、维生素E和锌、铜等元素，有益气补虚、润肠通便功效。同时，植物纤维含量高，能辅助增加肠道蠕动、改善便秘症状。

小米味甘性凉，能健脾和胃、补肾安神，适合功能性消化不良、反胃恶心、肠鸣腹泻和失眠健忘者。小米所含的维生素B1和B12，能预防口角生疮。小米含铁量高，可预防缺铁性贫血，常用于产后调养，可和羊肉同煮，治疗产后气血虚弱。

小麦有养心健脾安神、滋阴补肾除热功效，能治疗心烦失眠、汗出口渴。适合情绪抑郁者特别是更年期女性的调养。日常可选浮小麦20—30克、茯神10—20克，搭配麦冬6—10克，将药食研碎在沸水中煎煮15—20分钟，去渣饮茶，有助于缓解女性潮热心烦、多汗失眠等不适症状。

（作者为北京协和医院中医科副主任医师）

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 19 版）