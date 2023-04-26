福建：老年学堂办到家门口

在福州南街街道杨桥社区的“长者学堂”，刚刚上完一堂智能手机课的林巧惠老人开心地对大伙说：“以前看别人发视频分享自己做菜、旅游、美景就蛮羡慕的，但自己不知道怎么做。现在好了，老年大学办到了家门口，在社区就能学，以后我也要好好秀一秀了！”

在福州，到社区的长者学堂去“上学”，让不少老人重新当起了“读书郎”。如今，福建省建成了覆盖全省城乡的省、市、县、乡、村五级老年教育服务体系。办好家门口的老年教育，保障了老年人“人人皆学、时时能学、处处可学”。

“为了解决老年教育‘一座难求’的突出问题，我们创新办学机制，把老年教育送到社区长者食堂，探索‘食堂+学堂’集约发展新模式。”福建省终身教育服务中心副主任吴盛雄说。

平时是学堂，就餐时是食堂。“每到学习日，老人们和教师一起开展内容丰富有趣的学习活动，学习结束后，老人们和教师围坐一起共进午餐。”三明市95岁高龄的退休教师邓仰清介绍说。多年前，他在三明市沙县麦元村等地创办起老人学堂。这些年来，来麦元学堂参加学习的学员达2万多人次。

将学堂向城乡社区延伸。据福建省教育厅职业教育与成人教育处处长、一级调研员林素川介绍，福建省教育厅出台一系列具有含金量的政策举措，优先发展城乡社区老年教育，使优质老年教育资源向社区、农村延伸，通过推动高等院校向社区开展老年教育，促进基层老年教育与社区教育融合；大力发展“互联网+老年教育”等手段，把老年教育办在老年人的家门口，真正解决社区、农村老年人“上学难”问题。截至2022年底，全省已开办2500多家社区（老年）教育机构，每年通过老年教育公共服务体系参与线上线下学习的老年人达到100多万人次。

将学堂向乡村延伸。阳春三月，沙县区湖源乡乐龄学堂，歌声、朗读声、笑声回荡在乡间，原来是当地老年开放（互联网）大学将歌舞课堂搬到了这里。“我们的乡村乐龄学堂每周都开课，课程包括唱歌、画画、养殖种植等，我一次都不落下。”72岁的陈福生老人说，自己都想象不到，放下锄头的自己，如今又拿起纸笔进了“课堂”。

“以往，老年教育的资源配置大多集中在城市和发达地区，而在空巢留守老人日渐增多的基层农村几乎是空白。把老年教育引入农村，就是为了改变老年教育城乡发展不平衡现状。”福建开放大学副校长沈光辉说。据了解，沙县区已先后建成51所村级乐龄学堂，参与教学的志愿者队伍达到300多人，共授课1000多场次，近万名农村老年人受益。

（本报记者 高建进）