个性化定制方案  全过程跟踪服务（一线探民生）

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去年以来，福建晋江积极推进残疾人家庭无障碍改造：深入残疾人家中询问需求，做到“一户一案、按需改造”；对改造施工全过程监管，根据实际情况及时调整方案、优化服务；多部门联动，确保改造工作落地见效。一系列举措，让残疾人居家生活品质显著提升。

4月19日上午，一阵急促的雷声响起，福建省晋江市磁灶镇大埔村瞬间大雨滂沱。

眼瞅天色渐暗，伍自强放下鼠标，扭头冲着一个白色音箱喊话：“拉开卧室窗帘，打开客厅电灯。”随即，窗帘缓缓开启，房间变得明亮。

伍自强下肢功能障碍，属于肢体二级残疾。以前拉窗帘，他要扶着椅子挪到床边，再爬上窗台，至少需要3分钟；经过残疾人家庭无障碍改造之后，他可以语音控制开关，也可以手机按键操作，全程只需3秒不到。

去年以来，晋江市以创建省残疾人家庭无障碍改造重点示范县市为契机，为有意愿参与改造的残疾人提供个性化的改造方案，着力改善提升残疾人居家生活品质。截至目前，已有1461户残疾人家庭受益。

问需于民，一户一案

“自强，最近过得怎么样？还有哪里需要完善？”顶着瓢泼大雨，磁灶镇残疾人联络员张婉玉又一次来到伍自强家，查看改造设备使用情况。“好得很！现在不用爬上爬下，很久没摔过跤了。”伍自强笑脸相迎。

去年5月，伍自强家被列入晋江市残疾人家庭无障碍改造示范户。打那之后，张婉玉就没少来。先是了解他的生活需求，再是亲身换位体验起居困难，然后由专业团队出具改造方案并评估完善，最后是施工。经过3个月，改造终于完成。

根据伍自强的身高，灶台变“矮”了，他再也不用爬到椅子上做饭；窗帘、灯具、空调更智能了，通过语音或者手机就能开关；墙壁上、楼梯旁、大门口，都装了扶手，居家活动更安全了；卫生间内，淋浴喷头能“升降”了，还装了报警器，遇到危险能快速通知家属。

今年33岁的伍自强，过去不爱出门。“入户处是个斜坡，轮椅速度不好控制。要出门，得先从轮椅上下来坐到地上，再喊儿子或者邻居帮忙把轮椅推下来。”伍自强说，他以前能不出门就不出门，现在常去附近的农贸市场买菜，还能接送儿子上下学。

“自强家的无障碍改造是一个持续的过程，我们还根据他的使用体验不断完善。”指着大门口的斜坡，张婉玉说，“一开始，我们把水泥斜坡改成了带凸点的钢板，并在旁边加装护栏。后来，自强新买的电动轮椅不好拐弯，于是又进一步延展、拓宽。”

晋江市发动张婉玉这样的联络员深入残疾人家中询问需求，并通过村组干部、村（社区）民政员、网格员、志愿者、社工上门引导其提升改造积极性。

“去年，我们在全省县级层面率先出台残疾人家庭无障碍改造文件，积极稳妥推进。”晋江市残联党组书记、理事长王颖芳说，福建省残联按照一户4800元的标准拨付改造资金，并且可以统筹使用；为了办好这件民生实事，晋江市财政为每户配套增加2000元补助资金。

政策、资金到位之后，晋江市在省内外精心招引、筛选5家第三方专业服务机构，推送各乡镇（街道）双向对接，通过招投标、竞争性谈判、三方比价、单一来源采购等方式委托改造。

“我们以乡镇、街道为单位整体推进，具体实施过程中，要求做到‘一户一案、按需改造’。”王颖芳介绍，“当地按照残疾人的日常活动路线、生活习惯，制定个性化的改造方案，真正做到‘量体裁衣’，最终达到便利生活、排除隐患的目的。”

严把质量，多元服务

“原来，我要倒退着下楼，经常摔倒。改造之后，一次也没摔过。”在池店镇新店村，栗有志满面春风。因为小儿麻痹后遗症，他走路受影响，从一楼到二楼的十几级台阶，成为他出入的障碍。

去年5月，一家第三方服务机构的运营经理许奇辉来到栗有志家，实地体验并研究制定改造方案。“楼梯只有一侧有扶手，还来回晃荡；正门旁边的墙壁，由于他开门时掏钥匙经常倚靠，已经有了印迹。”许奇辉回忆，他先后上门3次，最终商定改造方案。

现在，栗有志家入户门改装指纹锁，手指一按即可开门；楼梯两侧都安装扶手，他下楼再也不用背身。阳台上，安装了遥控升降晾衣架；浴室内，可折叠洗浴凳、升降淋浴器不占空间；马桶盖智能化，旁边还加装折叠扶手，再也不必担心站不起来或者摔倒。

施工过程中，晋江市残联严把质量关。“老栗大门前这片水泥路，我们现场测量厚度，要求必须达到10厘米。”晋江市残联副理事长林荣坤说，改造过程实施全过程监管，“不能用几年就坏了，这既给残疾人增加维修负担，还会造成安全隐患。”

“总有一天，我要和爸妈一起，在阳光下赛跑，在海滩上堆城堡……”在磁灶镇前尾村，13岁的汪向阳正在家大声朗读自己写的作文。6年前，她遭遇意外，导致瘫痪。

“老屋拆掉重建时，残联就来提醒我，要预留电梯位，他们出钱安装。不久前，又对女儿房间进行了全屋改造，安装了智能灯具等生活设施，还在客厅和大门口装了视频监控，我不在家也能通过手机查看女儿情况。”汪向阳的父亲汪钢说。

“门口斜坡改造时，要加护栏，我问是不是要花很多钱。残联干部说‘只要孩子安全就行’，让我心里很温暖。”汪钢说，女儿现在能坐着轮椅自己下楼，不再像以前那样得靠父母抱着。

遇到暴雨等恶劣天气，汪向阳就在家自学。磁灶镇残联协调教育主管部门和学校，组织各科老师“送教上门”；还安排她参加脊椎损伤训练营，训练自主生活能力。从去年6月份开始，一家社工服务中心派出专业社工，不定期对她进行心理健康指导服务。

部门联动，形成合力

当地一位残联干部说，残疾人的尊严，一定是来自内心的自立自强，而不是别人的关怀和帮助。无障碍改造之后，残疾人的精神面貌明显改观。

伍自强主动报名参加市里组织的电商客服培训。“目前还处于学徒阶段，每月有300元补助。我希望能学到一技之长，不仅增加一份收入，也能了解外面的世界。”

“现在，我能炒菜做饭、洗衣服，不再事事依靠别人帮助。妻子能安心上班赚钱，两口子感情也更好了。”栗有志说。

“以前，向阳有些敏感，现在开朗乐观多了，不仅成绩一直保持在班级前三名，也愿意和我们敞开心扉聊天了。”汪钢红了眼眶。

林荣坤介绍，为了推动残疾人家庭无障碍改造工作落地见效，晋江市邀请无障碍改造专家开展培训，实现从调查摸底、方案制定到工程实施等全流程规范化管理。同时，聘请监理机构进行全过程监理，市镇两级残联会同改造单位、监理单位、无障碍督导员进行联合验收，确保改造取得实效。与此同时，晋江市残联、财政局、检察院及纪检监察部门多方联动，形成工作合力。

晋江还以市残联及派驻纪检监察组为主体，实施“双随机一公开”制度，按照不低于10%的比例入户核查，通过随机抽取监督对象、随机抽取监督人员、公开监督结果，对项目改造实行全方位、全过程监督，确保“好事办好”。

据了解，像伍自强、栗有志这样的重度残疾人，改造费用分别是23148元、36200元；一些残疾程度较轻的群众，改造费用仅为六七百元。去年以来，晋江累计改造1461户，支出资金581.59万元。2023年，这项惠民政策被列入晋江市委市政府为民办实事项目。

根据摸排，晋江全市有改造需求的残疾人一共有4000户左右。“我们力争在2025年之前实现改造全覆盖，让残疾人兄弟姐妹‘听’得见、‘看’得到，‘出’得去、‘走’得动，‘上’得去、‘下’得来。”王颖芳说。

（文中残疾人及家属均为化名）

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 13 版）