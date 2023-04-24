以非常之举应对非常之事，以非常之策应对非常之难。3年多来，面对反复延宕的新冠疫情，面对一场场严峻复杂的抗疫大战、经历一次次艰苦卓绝的历史大考，我们以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性，有效应对疫情形势的不确定性，牢牢掌握了抗疫的战略主动权，实现了最大程度保护人民生命健康安全和最大限度维护经济社会正常发展秩序的有机统一。

科学决策和创造性应对是化危为机的根本方法。疫情发生后，以习近平同志为核心的党中央高度重视，迅速作出部署，及时制定疫情防控战略策略，带领人民打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，有力改变了病毒传播的危险进程。进入疫情常态化防控阶段后，党中央科学研判，确定了“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，有效处置了百余起聚集性疫情，为疫苗、药物的研发应用以及医疗资源的准备赢得了宝贵时间。疫情防控进入新阶段后，我们围绕“保健康、防重症”，采取相应措施，较短时间实现了疫情防控平稳转段。3年多来，我国新冠死亡率保持在全球最低水平。2020年至2022年，我国在有效应对疫情冲击的同时，经济保持4.5%左右的年均增速，明显高于世界平均水平。回顾3年多极不平凡的抗疫防疫历程，一个结论分外鲜明：正确的战略策略，为应对疫情提供了根本遵循。实践证明，党中央对疫情形势的重大判断、对防控工作的重大决策、对防控策略的重大调整是完全正确的。

正确的战略策略需要有力有效的具体措施来落实。3年多抗疫斗争，一个显著特点是根据客观条件的变化而不断动态优化调整疫情防控措施。从提出“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，到实现“应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治”；从推广“抗原筛查、核酸诊断”监测模式，到严格落实验码、测温、戴口罩、保持社交距离等常态化防控措施；从科学划定中高风险地区和管控风险人群，到坚决整治“层层加码”“一刀切”等问题……我们根据病毒的演进变化趋势，根据实际防控能力的改善和提升，以及积累的临床治疗的经验和认识，边探索、边实践、边总结，不断深化对疫情防控的规律性认识，不断优化和调整疫情防控措施。优化调整的过程是综合考虑各种变化着的因素进行的动态选择，是根据客观形势的变化不断权衡利弊、趋利避害的主动选择。我国在各个阶段的疫情防控措施，充分体现历史主动精神和科学精神，为应对疫情提供了行动指南。

战略的实施过程必然会遇到各种不同的实际情况和形势环境的不断变化，如果没有足够的战略定力，就不能把战略落实到位。疫情突如其来，不同的国家有不同的选择。对于中国而言，把人民生命安全和身体健康放在第一位，是我们制定疫情防控政策的首要考量，也是衡量疫情防控成效的重要标准。从突发疫情应急处置，到常态化疫情防控探索、全方位综合防控；从武汉保卫战、湖北保卫战，到大上海保卫战、疫情防控平稳转段……面对病毒频繁变异、全球疫情反反复复，我们始终坚持人民至上、生命至上，成功避免了致病力较强、致死率较高的病毒株的广泛流行，有效保护了人民群众生命安全和身体健康。3年多同心抗疫，人民至上、生命至上，是一以贯之、贯穿始终的价值理念，成为战略定力的力量源头。

习近平总书记强调：“战略上判断得准确，战略上谋划得科学，战略上赢得主动，党和人民事业就大有希望。”3年多抗疫斗争史深刻启示我们，主动识变应变求变，必须树立战略思维，善于从战略上看问题、想问题，必须正确把握战略和策略的辩证统一关系。前进道路上，把战略的坚定性和策略的灵活性结合起来，增强主动识变应变求变的信心和能力，我们必能在掌握战略主动中赢得历史主动。

（作者为全国中医药教育发展中心主任、北京中医药大学中医疫病研究院院长）

《 人民日报 》（ 2023年04月24日 05 版）