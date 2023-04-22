不要猜啦 山西这家医院的围棋设计是这个意思

近日，网友针对山西省晋城市人民医院门诊大厅的围棋设计寓意讨论热烈。21日，该院相关部门负责人接受记者采访时表示，这一设计融合了晋城的围棋文化和围棋之于医护人员的隐喻。

晋城市是围棋发源地。据记载，殷商末期，商纣王的叔父胥余，因其封地在箕，又名箕子。相传，他用山西晋城市境内箕子山(棋子山)的“磊落黑白石”发明了围棋。2017年，晋城市被中国围棋协会认定为“全国围棋之乡”。2022年11月落成的晋城市人民医院白水院区，将围棋元素融入设计中。

围棋中有“本手、妙手、俗手”三个术语，“本手”是指合乎棋理的正规下法；“妙手”是指出人意料的精妙下法；“俗手”则是指貌似合理，而从全局看通常会受损的下法。

这三个词可对应医疗水平的三个层次。

作为合格的医护人员，掌握本领域各种疾病的诊断、治疗、手术基本功，可比作“本手”；作为优秀的医护人员，熟知当前领域最新理念，改进治疗方案，可比作“妙手”。而作为技艺不精的医护人员，只看局部不看整体，称之为“俗手”。

针对医院这一设计，许多网友也脑洞大开进行解读。有人认为，黑子为病魔，白子为医护，这局黑子13、白子12，下一步该白子走，而白子必胜，寓意医护必将战胜病魔；也有人认为，黑棋先落，即黑为病，生病了来医院，但医院这颗落子没有在墙上体现出来，交给了医护人员，寓意“医院神之一手秒回春”；还有人认为，黑与白象征阴阳交替、对立统一的辨证关系，黑白可喻为医院不分昼夜的职业精神，以及探索洞明医理的研究精神。

晋城市人民医院副院长焦振恒坦言：“尽管大家说法各异，但从众多评论中，感受到了大家对医院的关注和期待，我们会努力提升医疗水平，改善就医体验，为大家提供便捷高效优质的医疗服务。”(范丽芳 赵波)