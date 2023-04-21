实体店线上线下齐发力

入驻第三方电商平台、直播带货、微信群营销、上线小程序商城……实体零售商加快数字化转型，拥抱线上线下全渠道，积极借助互联网进行管理、营销、推广等，加强拓展线上和到家业务能力。

购物越来越方便

以大型商超为代表的实体零售企业纷纷探索向线上延伸的方式，积极布局电商渠道。例如，为加速线上线下一体化，华润万家不仅建设了自有线上渠道“华润万家APP”，还与京东到家、美团外卖等第三方线上渠道展开合作，推进到家业务，拓宽服务范围。

据了解，物美借助数字化和互联网方式对传统门店进行改造，成立了数字化会员中心、商品中心。物美通过智慧导览、智能库存等方式，使客户满意度大幅度提升。物美集团相关负责人认为，中国零售业要全面拥抱数字化，开展以互联网平台为基础的升级改造。

“近几年门店的服务水平明显提高了，购物越来越方便。”喜欢去商场购物的杭州市民张女士说，“尤其是智能购物车实现了智能扫描与智能支付，消费者可以在卖场内随时结算，节省排队结账的时间。”

小店“上网”生意红火

因应数字化的红利，小店也“上网”大显身手。位于北京市朝阳区的邻里超市大部分订单来自线上，依靠数字化系统进货、入库、销售分拣，小店的生意红红火火。“小店‘上网’让我们被更多的消费者看到，依托专业线上平台的数字化系统也节省了人力成本，现在我一个人就能经营好小店。”邻里超市店主宋先生说。

作为通过连接门店和消费者的中间者，即时零售使商家的库存准确率、效率得到提升，经营成本大幅度下降。如今，越来越多特色小店通过线上线下联动经营，引流聚气，盘活本地消费。商务部发布的《2022年中国网络零售市场发展报告》显示，作为新业态的一种，即时零售渗透的行业和品类将持续扩大，覆盖更多应用场景，加速万物到家。

中科院财经战略研究院研究员黄浩认为，即时零售带动了社区线下小店服务于周边居民，而且还能扩大线下零售的市场范围，促进线下实体经济的发展。

加强精细化运营

实体店数字化转型在推动商贸流通业态转型升级的同时，也进一步提升了人们的消费体验。经常在外卖平台买咖啡的李先生说：“线上选购为我提供了更多的选择，许多门店都会在平台展示各类咖啡的详细情况，消费者能够在平台上选择和比较多种产品。”

据悉，华润万象生活正在做用户分层运营和精细化运营，如对用户、商品、卡券和商铺都进行精细画像，最终达到精准推荐的效果。华润万象生活数字创新部总经理刘建生说，以前购物中心的运营比较粗放，现在借助技术手段，会员用户的运营走向精细化运营，能更好地满足用户的消费需求。

推动数字化转型已经成为实体店发展的“必答题”，国家层面也为实体店数字化转型构建发展蓝图。国家发展改革委去年发布的《“十四五”现代流通体系建设规划》提出，推进实体商业转型融合发展，支持大型商超等连锁商业上线上云上平台，充分利用线下门店网络资源，推动线下线上竞争合作、融合发展，形成良性互促、规范有序发展格局。

专家认为，实体店亟须加快升级步伐，通过数字化转型全面提升产业链上中下游综合整合的能力，强化供应链布局，以最优库存保障高效率、高质量的供给水平。“既要全力拥抱线上线下全渠道，拓展线上和到家能力，也要进一步挖掘和发挥门店优势，提供更优质、更便捷的服务。”