“共享电池换电真方便！”

打开电池盖、拔下电源取出电池、放进“快递柜”，再取出另一个已经充满电的电池、装到自己的车上。全程不到3分钟，外卖骑手就可以通过共享电池换电柜给自己的电动车换上电池。

“1块电池能骑行30公里，每天大概需要换两到三次，换完就走很省事，不用担心电动车半路没电了。”外卖骑手小张正在北京市昌平区融泽嘉园小区附近的换电柜更换电池，“月租费300元左右，一天也就花10元。”他表示，自己平常送外卖频繁经过的地方大部分都有换电柜，送外卖的途中就能换电池，很方便。“以前，我得自己找充电桩给电池充电，车上还要再带着1块备用电池。现在一天节约下来的时间能够再多送20单外卖，多赚将近100元呢！”

不需要等待充电，也不需要随身携带备用电池，这种环保又省时省力省钱的电池租赁模式受到了外卖骑手和快递小哥的青睐。他们纷纷感叹：“共享电池换电太方便了！”目前，共享电池已经在全国多地得到了广泛应用。小区、街道、公路等城市角落里都能找到换电柜。

行行查市场研究报告显示，中国有超过400万实时配送骑手使用电动两轮车为5亿用户提供外卖配送服务。电动车的续航问题一直是社会广泛关注的问题之一。

“换电租赁最重要的是能解决电池寿命问题。”锂纳斯换电租赁代理人介绍，“换电柜能让电池分缓频繁充电的压力，延长使用寿命，从而减少电池报废率。”

共享电池不仅有换电柜，还有充电柜；不仅可以满足特定人群的充电需求，也为普通居民的日常生活带来了更多便利。

北京市民陈大爷平日里喜欢骑着电动车去周边逛逛。“我之前见过换电柜，感觉很省时间，也不用担心弄丢电池。但是换电柜对电动车型号规格有统一要求，只有外卖小哥能用。”后来，陈大爷发现附近有了共享电池充电柜，能解决各类两轮、三轮电动车充电问题。“现在我不用总扛着电池上下楼，也避免了在家充电的危险，方便又安全。”他说。

粤万通共享电池充电桩厂家客服介绍，虽然共享电池充电柜不如换电柜省时，但是对电池没有型号的限制，可以为不同品牌的电动车充电。充电柜还配备了智能充电管理系统，能够自动检测电池状态，做到适当充电及时断电。同时，柜内自带灭火器和烟感报警器装置，不仅节约了耗电，还提高了安全系数，能够面向更多的电动车使用人群。

去年，国家信息中心发布的《中国共享经济发展报告（2022）》中曾指出，中国共享经济新业态新模式迎来新的发展机遇，共享经济在生活服务和生产制造领域的渗透场景将更加丰富。随着科技不断进步，共享电池的使用方式和服务模式也将不断创新完善，为人们提供更加便捷、高效、智能、安全的共享出行服务。