赛事供给愈发多元，参与人数越来越多，如何进一步提升办赛质量？怎样畅通优秀后备人才的选拔培养渠道？这些问题值得更多探索，也是项目可持续发展的内在要求

近日，中国攀岩联赛揭幕战在湖北武汉结束，速度赛场佳绩频传，攀石和难度项目的选手不断挑战高难度线路，现场座无虚席。从全国攀岩锦标赛到青少年攀岩公开赛，再到速度攀岩世界纪录挑战赛，翻看中国登山协会的赛事计划表，攀岩赛事活动贯穿全年，不仅为高水平选手搭建起一显身手的舞台，也让众多攀岩爱好者直呼过瘾。

攀岩起源于登山项目，是新兴的潮流运动。赛场上，运动员独立制定攀登策略，将运动的力与美展现得淋漓尽致。炫酷的灯光、动感的音乐，轮番上演的精彩赛事促进了项目推广普及，带动了运动发展。陕西全运会上，用非遗老腔演唱的攀岩宣传曲令人记忆犹新；中国攀岩联赛武汉站结束后，来武汉体育中心攀岩基地体验的市民络绎不绝。通过比赛集聚的人气，为项目和地区发展注入源源不断的动力。

竞争激烈的赛事让人们感受到攀岩项目的魅力，也有助于激发运动员达到最佳状态。对国家队而言，蓬勃发展的国内赛事，提供了宝贵的选材和练兵机会，能为中国攀岩更长远的发展筑牢根基。

在全国攀岩锦标赛上，伴着现场观众的加油声，贵州队选手龙见国两次打破速度攀岩全国纪录。“没想到现场氛围如此热烈，我感觉充满了能量。”龙见国说，接下来将继续提升自己，争取站上巴黎奥运会最高领奖台。

吸引年轻人、提升观赏性是奥运会改革发展的重要潮流，也是攀岩、滑板、冲浪等新兴时尚运动面临的新课题。为此，中国登山协会在赛事组织上花了很多心思：提升赛事保障，降低年龄限制，让更多小选手提前感受职业赛事氛围。在这个过程中，李美妮等10后小将崭露头角，赛场表现和发展潜力令人眼前一亮。赛场上，一个个年轻选手“飞檐走壁”；看台上，一张张稚嫩笑脸写满期待，这也是中国攀岩队攀向下一个高峰的底气所在。

被纳入奥运会项目以来，攀岩项目在竞技赛场和社会层面积极“破圈”。日前结束的2023全国青少年攀岩公开赛（浙江江山站）共吸引99支队伍、716名青少年选手参赛，参赛规模创新高。赛事供给愈发多元，参与人数越来越多，如何进一步提升办赛质量？怎样畅通优秀后备人才的选拔培养渠道？这些问题值得更多探索，也是项目可持续发展的内在要求。

《 人民日报 》（ 2023年04月20日 15 版）