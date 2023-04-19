“为最需要帮助的老人提供服务”——江苏通州居家养老观察

记者日前见到喻祝群时，她正在为80岁的何慧清洗灶具，何慧老人则在身后笑眯眯地看着。此前，喻祝群已经帮老人洗好被单并晾晒起来。

53岁的喻祝群是江苏省南通市通州区东社镇养老服务站的一位助老员，提供助洁、助浴、助餐、助医等“九助”服务。喻祝群和她的同事们，是当地不断完善养老服务体系的重要力量。

喻祝群（左一）给老人修剪指甲。新华社记者朱旭东 摄

2019年8月，通州区政府购买居家养老服务项目正式实施。目前，全区已由第三方公司招录380名助老员，多为40岁到65岁之间的女性。助老员服务全区5.6万多人，其中，80周岁及以上服务对象5.1万多人；分散供养农村“五保户”、70周岁以上无固定收入的重点优抚对象等8类老人5400多人。

通州区东社镇农业农村和社会事务局工作人员王云龙介绍，助老员对80周岁及以上服务对象每月服务1次，对8类老人每月服务2次，每次都是1.5小时。“助老员的费用由通州区财政局支付，工资水平与服务情况挂钩，服务人次越多、时间越长、满意度越高，工资就越高。”

“我昨天就打电话给何阿姨，请她提前安排好今天我要做的活计。”喻祝群说，何慧的丈夫卧病在床，老两口都是“五保”老人。当天，喻祝群要在何慧家忙足3小时，“陪老人散步，跟他们聊天，都是我们的服务内容。做这项工作，需要更多的耐心和爱心。”

由于自己身体不好、丈夫卧床，何慧在门前的菜地种了大蒜、豌豆，平时很少出门。“她经常帮我们买药，到银行取钱，挺好的。”对喻祝群的服务，何慧很满意，“我们现在还不想去敬老院，那边管吃管住，但在家里更自由。”

61岁的纪红娟是通州区十总镇养老服务站的助老员，每天要为六七位“五保户”、失能老人服务。记者见到她时，她刚结束对一名87岁重度失能老人的服务，骑着电瓶车赶到附近的“五保户”陶云家。

纪红娟（左一）在帮陶云洗衣服。新华社记者朱旭东 摄

进门之前，纪红娟用手机与陶云合影，将照片上传服务云“签入”；服务结束，她同样要上传照片“签出”。这是公司的考核需要。纪红娟和陶云彼此已经相熟，服务中二人谈天说地。“助老员手上要勤快，眼里要有活，还要有爱心，才能让老人满意。”纪红娟说。

为确保居家养老服务落实到位，通州区民政局还聘请了第三方评估机构，每月抽取1%的服务对象进行回访、评估，评估结果与费用结算直接挂钩。纪红娟每月服务约170人次，月收入四五千元。

“他们是最需要帮助的老人。如果我们的付出确实能给老人带来帮助，还是很值得的。”纪红娟说。