春回大地，茶叶飘香。近日，湖北省恩施芭蕉侗族乡芭蕉茶叶鲜叶临时交易市场变得热闹起来。

“鲜叶价格比去年上涨15%左右，茶农们卖茶热情高。”湖北省供销合作社直属企业湖北省茶业集团恩施金风茶叶有限公司总经理姚茂云介绍，鲜叶运到车间，经过一整夜摊晾，第二天清晨7点开始制茶。杀青、理条、干燥色选……7至10个小时后，一批春茶就新鲜出炉。当晚，乘上“恩施—武汉”快递专线，翌日清晨运抵汉口码头，销往全国各地。

在浙江杭州，漫山遍野的茶树青翠欲滴。新采的西湖龙井，经过炒制之后，沁人心脾的茶香飘散到空气中。好茶离不开科技助力。近年来，杭州市西湖区供销合作社社属企业杭州西湖供销溯源科技有限公司加快体系建设，为茶叶贴上“身份证”，消费者一扫码便可以知道茶叶的相关信息，这对炒茶人的手艺提出了更高要求。

日前，中国茶叶流通协会发布的《2022年中国茶叶产销形势报告》显示，去年全国茶园面积达4995.40万亩，同比增长2.03%；全国茶叶内销市场保持平稳，销售总量为239.75万吨，同比增长4.15%。

报告显示，当前，消费者对茶产品的需求变化主要呈现三个趋势：一是品牌、文化等因素凸显，茶消费文化味更浓；二是日常消费更趋理性，实用性强、性价比高的茶产品受欢迎；三是健康理念推动茶消费需求保持增长，低糖、低脂、低盐、零添加等茶产品受欢迎。据统计，近年来，我国无糖包装茶饮料增速达20%以上。

“我国茶类消费结构正在加快调整升级。”中国茶叶流通协会会长、全国茶叶标准化技术委员会主任委员王庆介绍，我国茶消费市场稳定，新茶饮、花草茶及茶衍生品等新品消费快速增长。

各产区有关部门以及行业龙头企业更加注重补短板、固弱项，加速构建自主可控、安全高效的产业链供应链，并向茶旅游、新茶饮等新消费供给渠道延展。

王庆认为，要把握好传统与创新、品饮与健康、标准化与个性化的关系，培育新型消费，推广绿色消费。推动传统茶文化与消费新需求融合发展，释放年轻消费群体潜力，促进传统茶消费焕发新活力。

《 人民日报 》（ 2023年04月19日 19 版）