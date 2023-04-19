餐饮复苏向好之势愈发明显

晚上7时许，在面条店的采访暂告段落，沿明瓦廊北端南行，逛至大香炉，再经小板巷穿行至丰富路，继续北行。一路灯火交织，热闹非凡，各式餐饮店目不暇接。一些特色商铺前，等号排座的食客多达二三十人，有的烤鸭店档口虽不大，却已排起40多人的长队。不仅如此，步行刚十来分钟，遇到正在招聘的商铺已不下10家，还有一些在翻新装修。

今年以来，各地餐饮行业的人气纷纷回归。无论是北京朝阳路两侧新开的大小餐馆，还是重庆嘉陵江畔再度一桌难求的火锅店，又或是三亚凤凰路边深夜10点多还在翻台的烧烤摊，仅从个体的体验出发，复苏向好之势愈发明显。

从个体观全局，宏观数据提供了印证。国家统计局4月18日发布的一季度经济数据显示，餐饮收入达12136亿元，增长13.9%，餐饮消费市场加快恢复向好。

餐饮业是恢复和扩大消费的重要领域，眼下当如何推动其尽快恢复发展？采访过程中，不少商铺都有自己的思考：相关部门在一些区域试点鼓励商铺有序外摆，我们这条街能否也参与其中？同一条街上的业态有些单一，协会能不能引导大家错位发展？我们自己能不能开发些年轻消费者喜欢的新品，通过线上平台引流？

餐饮业是中小微企业最集中的行业之一，也是吸纳劳动力就业的重要渠道。促进其加快恢复，离不开政府纾困、协会引导、企业创新。下一步，通过清理隐性壁垒、创新消费场景、提速新型消费，餐饮业将持续激发活力，为恢复和扩大消费提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2023年04月19日 10 版）