国家卫生健康委：国家区域医疗中心建设项目实施以来 1400余项诊疗技术平移至输入省份

人民网北京4月13日电 （记者闫妍）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局有关情况，并回答媒体提问。发布会上，国家卫生健康委医政司副司长李大川介绍了国家医学中心和国家区域医疗中心建设的有关情况。

李大川表示，党中央、国务院高度重视国家医学中心和国家区域医疗中心设置和建设工作。“十二五”以来，国务院在近3个卫生事业发展和医疗卫生体系五年规划中都作出设置“双中心”的工作安排。目前，“双中心”设置和建设工作已写入《基本医疗卫生与健康促进法》，以及《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035远景目标纲要》，并纳入国务院出台的专项“十四五”规划。截至目前，国家卫生健康委已按程序设置13个专业类别国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心。同时，国家卫生健康委会同国家发展改革委，在医疗资源薄弱的地区分四批批复了76个国家区域医疗中心建设项目。

“经过多年努力，国家医学中心和国家区域医疗中心调动聚合地方政府、高等院校、科研机构等多方面力量，深入开展核心技术攻关，着力解决影响人民健康的长期性、全局性医学问题，产出了一批具有开创性的临床研究成果。”李大川介绍，仅2022年，“双中心”就开展国际、国内首创和领先技术372项。国家区域医疗中心建设项目实施以来，有1400余项诊疗技术平移至输入省份，填补了300多项省域医疗技术空白，相关省份跨省就医人数明显下降。

对于下一步建设规划，李大川表示，国家卫生健康委将持续做好“双中心”的设置建设工作。

一是坚持规划在前。以满足人民群众健康需求、解决影响人民群众的主要健康问题为导向，结合国家重大发展战略，研究制订未来5年国家医疗中心和国家区域医疗中心设置规划，带动优质医疗资源定向流动，推动解决区域间优质医疗资源不平衡的结构性矛盾。

二是坚持择优设置。依托基础条件好、医疗技术先进、服务能力强、管理水平高的医院，根据规划，以达到国家医学中心和国家区域医疗中心设置标准的医院为主体，择优设置成为国家医学中心和国家区域医疗中心。

三是坚持跟踪问效。通过建立“揭榜挂帅”“赛马”等工作机制，引导已设置“双中心”落实功能定位，发挥“双中心”在推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局方面重要作用。组织对“双中心”的组织管理、运行发展、任务完成等情况进行考核评价，并根据考核结果进行动态调整。

“同时，国家卫生健康委将继续会同国家发展改革委等部门，持续推动国家医学中心、国家区域医疗中心项目建设，进一步提升区域间医疗服务同质化水平。”李大川说。