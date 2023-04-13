营造安全放心的网络消费环境（金台锐评）

“不支持售后维权”的霸王条款无效，商家因“差评”公布消费者信息构成侵权……近日，最高法发布10起网络消费典型案例，为依法规范网络消费健康发展提供参考。

消费是驱动经济发展的关键引擎，也是人民群众对美好生活需要的直接体现。近年来，作为社会大众的重要消费方式之一，网络消费的规模不断扩大，网上零售占社会消费品零售总额的比重稳步提升。国家统计局数据显示，2022年全国实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。越是发展越要重视安全。深入推进网络法治建设，营造安全放心的网络消费环境，正是进一步提振消费信心、释放消费潜力的题中应有之义。

相较于线下消费，网络消费具有交易环境虚拟化、交易空间跨地域等特点，存在假冒伪劣、网络诈骗、个人信息泄露等隐患。以直播带货为例，有的直播间充斥着虚假宣传、虚标价格、虚报订单等若干“消费陷阱”，有时就连跟帖评论、“抢单”“购物”的，也是网络经营者雇来烘托气氛、误导消费的“水军”。维权难是网络消费的另一个突出问题。有些消费者经常遇到网络平台、网络经营者、产品供货方、第三方支付平台、物流等相互推诿扯皮的情况。现实生活中就发生过这样的案例：直播带货结束后，网络经营者直接关店，致使消费者在网上无迹可寻、无证可取。

消费环境，关乎消费者的信心，关乎消费的增长。近年来，民法典、电子商务法、消费者权益保护法等进一步完善了网络消费方面的法律规定，有关部门依法加强规范和监管，为消费者合法权益“撑腰”。

营造安全放心的网络消费环境，应当坚持“线上线下一致”原则。网络并非法外之地。新技术新业态发展到哪里，人民群众的需求在哪里，法治保障就应当跟进到哪里。无论线下还是线上购物，都受到法律保护。有关部门应按照与日常市场监管同样的标准和要求，依法规范网络消费健康发展。

落实到具体实践中，需坚持问题导向，抓住重点环节，堵漏洞防风险，不断织牢扎牢消费者权益保护网。比如，关于经营资质，有关部门、网络平台应严把网络市场准入关；关于消费者个人信息，应进一步督促网络平台、网络经营者、物流等履行保护义务；关于交易资金，网络经营者、第三方支付平台都有责任确保支付安全；关于产品，既要防范售卖时虚假宣传，也要畅通购买后的退换渠道。此外，有关责任主体及消费者还应树立证据意识，做好消费过程的留痕管理，一旦出现纠纷，做到可追溯、可查询、可举证、可追责。

环境好了，消费更安心，市场更广阔、更活跃。新征程上，要更好统筹发展与安全，提升网络消费环境法治化水平，引导网络经营者不断增强优质产品和服务供给，让消费者买得安心、用得放心，让网络消费活力不断迸发。

《 人民日报 》（ 2023年04月13日 19 版）