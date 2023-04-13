打通为老服务“最后一米”

上午9点，退休居民张萍正和邻居黄秀莲在社区为老服务餐厅吃早饭。同一时间，89岁居民王修德正在享受上门医疗服务，居民孙文生也用上了新安装好的适老化改造产品……这一幕幕，是内蒙古自治区呼和浩特市新城区老年人日常生活的场景，折射出的是新城区立体化为老服务新模式。

面对人口老龄化的趋势，新城区以解决老年人的居家养老问题为突破口，着力构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，让越来越多的老年人感受到最美“夕阳红”的暖意。

“我们社区可好了，我们在这能唱歌、跳舞，还能打乒乓球、羽毛球。到了中午，就去社区的为老服务餐厅吃午饭，特别方便。”新城区丽苑社区居民王金花说。

“对于退休的老年人来说，社区就是他们的‘家’。”丽苑社区党委书记姜娜告诉记者，为了方便老年居民，社区不仅建设了为老服务餐厅、文艺活动室，在有条件的小区里安装各类健身器械，还会定期组织活动丰富老年居民的生活。

新城区老年居民占比较高，大多数老年居民都选择居家养老。对此，新城区结合辖区特点，在构建15分钟养老服务生活圈上下功夫，让老年居民不出社区就能享受到医疗护理、生活照料、营养配餐等精细化服务，满足老年人“养老不离家”的愿望。

家住外运小区的许桂兰今年90岁，因为不会使用智能手机，高龄认证成了件头疼的事，这也是许多高龄老人都会遇到的问题。为了解决老人们的难处，在每个认证周期末，新城区东风路街道都会组织社区网格员和志愿者上门为有需要的老年居民进行身份认证。

“网格员们不仅会上门为老人进行高龄认证等服务，还会根据老人的需要，为老人采购食品、药品，帮助老人整理家务、清理个人卫生、修理家电，老人们的生活质量有了很大提高。”东风路街道办事处主任周成告诉记者。

除了依靠社区网格员进行上门服务，新城区还引进社会力量，以政府购买服务的形式为辖区符合条件的老人提供上门护理、照护、清洁、心理抚慰等服务，着力提高辖区老年居民生活质量，打通为老服务的“最后一米”。

与此同时，新城区积极推动适老化改造，为老年人的生活提供安全保障。

新城区中山社区水利厅小区独居老人蔺翠英的家中，几件简单的家具有序摆放，地面干净整洁。新的助听器放在卧室床头，床尾安装了可移动床边扶手，一键紧急呼叫器摆在老人易取的位置。看着家里崭新的适老化设施，蔺翠英感觉很舒心。

新城区针对辖区老人的实际情况，通过前期调研及居民安装需求的报名情况，在全区筛选出符合要求的空巢、独居、重度失能老人家庭，进行适老化改造。在老人家中安装扶手、容易磕碰的地方安装防护角、为老人送上助行器等辅助生活器械……简单的改造解决了老年居民的大问题。

“适老化改造对象的标准是本市户籍年满60周岁以上纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家庭，城乡低保对象中的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人家庭以及计划生育特殊家庭。我们结合实际，将居家适老化改造对象范围扩大到包括70周岁以上的独居老人家庭。”新城区民政部门相关负责人杜玉荣介绍，“新城区去年开始实施老年人家庭适老化改造工程，已完成改造250户，今年我们将继续改造70户。”

“今年，我们还将实施‘居家和社区基本养老服务提升行动项目’，为本市户籍且在本市长期居住的经济困难失能、部分失能老年人建设家庭护理型养老床位，提供居家养老上门服务。”杜玉荣告诉记者，除此之外，新城区还将合理布局居家和社区养老服务设施，新建改造养老服务中心、站点16处，启动建设区域养老服务中心2个。

《 人民日报 》（ 2023年04月13日 13 版）