“小烧烤”做“大文章”（旅游漫笔）

靠着“小烧烤”，山东淄博火了！近一段时间，这种以小烤炉、小饼、小葱等为特色的烧烤，频频登上各大社交媒体的热搜，吸引众多外地游客涌进淄博。数据显示，3月以来，“淄博烧烤”关键词全平台搜索量同比增长超23倍。巨大的流量不仅为淄博当地的烧烤从业者带来了商机，也极大地带动了当地旅游业的发展，齐文化博物馆、淄博陶瓷琉璃博物馆、海岱楼钟书阁等或传统或时尚的景点，成为受游客欢迎的热门打卡地。当地百姓切实享受到了“烧烤经济”带来的红利。

社交媒体时代，走红的城市或景点不少，遗憾的是，不少地方的红火只是“一阵风”。淄博正努力将“流量”转变为“留量”。

走红之初，淄博抓住契机，迅速行动，为做好一篇“长红”的“大文章”谋篇布局。当地政府召开新闻发布会，宣布设立烧烤名店“金炉奖”、成立烧烤协会、制定烧烤地图、新增定制烧烤公交专线、举办烧烤节、实行景区门票减免优惠等一系列举措，为慕名而来的游客提供实实在在的服务与便利。不仅如此，淄博还不忘营造好“软环境”，专门召集当地商户开会，要求诚信经营、友善待客、守好食品安全底线；在火车站安排志愿者，为往返旅客提供交通、住宿、烧烤、旅游线路等相关资讯推介服务。

一套组合拳下来，这篇“大文章”赢得了肯定。众多去过的游客自发在社交媒体上为淄博宣传：“果真是好客山东！”“这里烟火气浓郁，活力十足！”“让我难忘的不仅是美食，更多的是这座城市的用心。”细品这篇“文章”，便会发现，其之所以精彩，在于抓住了旅游业最重要的要素——以游客为本，做好服务。

旅游业作为服务行业，涵盖面广，涉及吃住行游购娱等多领域。因而，人们对一地旅游业印象的好坏、评价的高低，往往受到多重因素影响。比如，倘若游客在一座城市经历过宰客、出租车恶意绕路、消费不透明、当地居民不友好等遭遇，那么，无论这座城市的景点景区建设得多么精致，他也一定不愿意再来。细节决定成败。对于一座城市而言，要发展好旅游业，就应当重视游客在一地旅游全过程的每一个环节，想游客所想，在提供优质旅游产品的同时，切实提升服务质量、优化消费环境，让游客获得良好体验。惟其如此，冲着特色来“尝鲜”的游客，才会因为好服务一来再来。

如今，旅游已经成为人们美好生活的刚性需求，成为各地促进经济结构优化的重要推动力。“十四五”时期，我国将全面进入大众旅游时代，如何将文旅文章做好做出彩？各地政府不妨从淄博这次实践中找些灵感。